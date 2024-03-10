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РФ атакувала 11 дронами. Майже дві тисячі людей Нікопольського району залишились без води

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти випустили 11 дронів, щоб атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті ворожих ударів майже дві тисячі людей лишились без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Протягом усього дня агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Атакував 11 дронами-камікадзе. А ще - двічі вдарив з важкої артилерії. Випустив майже півтора десятка снарядів", - наголосив Лисак.

За його даними, вибухи лунали у Нікополі та Мирівській громаді. Як результат ворожої атаки:

  • пошкоджені дві багатоповерхівки,
  • інфраструктурний обʼєкт,
  • енергетичне обладнання.

"Через обстріл майже 2 тисячі абонентів залишилися без водопостачання. Люди не постраждали", - додав він.

Лисак також зауважив, що надвечір оборонці неба збили безпілотник у Дніпровському районі.

 

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли України 9 березня

Минулої ночі росіяни випустили по Україні 15 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що над Криворізьким районом збили п'ять дронів. Але було влучання у підприємство, там виникла пожежа.

Крім того, вчора зранку росіяни з тактичної авіації випустили ракету Х-31 по Одеській області. Вона влучила у поле поза межами населеного пункту. Внаслідок атаки люди та інфраструктура не постраждали.

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