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РФ атаковала 11 дронами. Почти две тысячи человек Никопольского района остались без воды

Фото: россияне обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты выпустили 11 дронов, чтобы атаковать Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских ударов почти две тысячи человек остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

"В течение всего дня агрессор не оставлял в покое Никопольщину. Атаковал 11 дронами-камикадзе. А еще - дважды ударил из тяжелой артиллерии. Выпустил почти полтора десятка снарядов", - подчеркнул Лысак.

По его данным, взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Как результат вражеской атаки:

  • повреждены две многоэтажки,
  • инфраструктурный объект,
  • энергетическое оборудование.

"Из-за обстрела почти 2 тысячи абонентов остались без водоснабжения. Люди не пострадали", - добавил он.

Лисак также отметил, что к вечеру защитники неба сбили беспилотник в Днепровском районе.

 

Фото: россияне обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Украины 9 марта

Минувшей ночью россияне выпустили по Украине 15 "Шахедов". Силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Глава Днепропетровской ОВА сообщал, что над Криворожским районом сбили пять дронов. Но было попадание в предприятие, там возник пожар.

Кроме того, вчера утром россияне по тактической авиации выпустили ракету Х-31 по Одесской области. Она попала в поле вне населенного пункта. В результате атаки люди и инфраструктура не пострадали.

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