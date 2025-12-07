UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ атакує Запоріжжя та область КАБами: перші подробиці

Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Вранці неділі, 7 грудня, російська армія завдала удару по Запоріжжю та Запорізькій області. Ворог застосував КАБи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ.

Близько 10:00 Федоров повідомив про загрозу керованих авіаційних бомб для регіону. Водночас про пуски росіянами КАБів заявили і повітряні сили.

Згодом стало відомо про вибухи у Запорізькій області.

"Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - написав Федоров.

Згодом він також опублікував фото, на якому видніються стовби диму. Станом на 10:40 про руйнування чи поранених не повідомлялось.

Оновлено о 11:05

Федоров повідомив, що внаслідок російського удару були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

"Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив він.

Обстріли 7 грудня

Уночі російські війська знову атакували територію України, зосередивши головний удар на Кременчуку в Полтавській області.

За інформацією Повітряних сил, противник випустив загалом 246 повітряних цілей, серед яких:

  • 241 ударний дрон типів "Шахед" і "Гербера";
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", запущені з Тамбовської області РФ;
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23, випущені з Курської області.
Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні