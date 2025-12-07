RU

РФ атакует Запорожье и область КАБами: первые подробности

Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 7 декабря, российская армия нанесла удар по Запорожью и Запорожской области. Враг применил КАБы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и Воздушные силы ВСУ.

Около 10:00 Федоров сообщил об угрозе управляемых авиационных бомб для региона. В то же время о пусках россиянами КАБов заявили и воздушные силы.

Впоследствии стало известно о взрывах в Запорожской области.

"Враг атакует Запорожский район. По меньшей мере три удара. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - написал Федоров.

Впоследствии он также опубликовал фото, на котором виднеются столбы дыма. По состоянию на 10:40 о разрушениях или раненых не сообщалось.

Обновлено в 11:05

Федоров сообщил, что в результате российского удара были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

"Час назад оккупанты атаковали тремя КАБами одно из сел Запорожского района. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил он.

 

Обстрелы 7 декабря

Ночью российские войска снова атаковали территорию Украины, сосредоточив главный удар на Кременчуге в Полтавской области.

По информации Воздушных сил, противник выпустил всего 246 воздушных целей, среди которых:

  • 241 ударный дрон типов "Шахед" и "Гербера";
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", запущенные из Тамбовской области РФ;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Курской области.

