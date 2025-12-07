ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атакует Запорожье и область КАБами: первые подробности

Запорожье, Воскресенье 07 декабря 2025 10:45
UA EN RU
РФ атакует Запорожье и область КАБами: первые подробности Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 7 декабря, российская армия нанесла удар по Запорожью и Запорожской области. Враг применил КАБы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и Воздушные силы ВСУ.

Около 10:00 Федоров сообщил об угрозе управляемых авиационных бомб для региона. В то же время о пусках россиянами КАБов заявили и воздушные силы.

Впоследствии стало известно о взрывах в Запорожской области.

"Враг атакует Запорожский район. По меньшей мере три удара. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - написал Федоров.

Впоследствии он также опубликовал фото, на котором виднеются столбы дыма. По состоянию на 10:40 о разрушениях или раненых не сообщалось.

РФ атакует Запорожье и область КАБами: первые подробности

Обновлено в 11:05

Федоров сообщил, что в результате российского удара были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

"Час назад оккупанты атаковали тремя КАБами одно из сел Запорожского района. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил он.

РФ атакует Запорожье и область КАБами: первые подробности

Обстрелы 7 декабря

Ночью российские войска снова атаковали территорию Украины, сосредоточив главный удар на Кременчуге в Полтавской области.

По информации Воздушных сил, противник выпустил всего 246 воздушных целей, среди которых:

  • 241 ударный дрон типов "Шахед" и "Гербера";
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", запущенные из Тамбовской области РФ;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Курской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
РФ ночью запустила "Кинжалы", "Искандеры" и более 200 дронов: что сбила ПВО
РФ ночью запустила "Кинжалы", "Искандеры" и более 200 дронов: что сбила ПВО
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне