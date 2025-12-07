РФ атакует Запорожье и область КАБами: первые подробности
Утром воскресенья, 7 декабря, российская армия нанесла удар по Запорожью и Запорожской области. Враг применил КАБы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и Воздушные силы ВСУ.
Около 10:00 Федоров сообщил об угрозе управляемых авиационных бомб для региона. В то же время о пусках россиянами КАБов заявили и воздушные силы.
Впоследствии стало известно о взрывах в Запорожской области.
"Враг атакует Запорожский район. По меньшей мере три удара. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - написал Федоров.
Впоследствии он также опубликовал фото, на котором виднеются столбы дыма. По состоянию на 10:40 о разрушениях или раненых не сообщалось.
Обновлено в 11:05
Федоров сообщил, что в результате российского удара были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.
"Час назад оккупанты атаковали тремя КАБами одно из сел Запорожского района. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил он.
Обстрелы 7 декабря
Ночью российские войска снова атаковали территорию Украины, сосредоточив главный удар на Кременчуге в Полтавской области.
По информации Воздушных сил, противник выпустил всего 246 воздушных целей, среди которых:
- 241 ударный дрон типов "Шахед" и "Гербера";
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", запущенные из Тамбовской области РФ;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Курской области.