РФ атаковала Украину ракетами: что известно сейчас

Российские оккупанты утром 21 ноября запустили крылатые ракеты по Украине. Вражеские воздушные цели входили в воздушное пространство с северного направления.

Что сейчас известно о российской ракетной атаке 21 ноября - в материале РБК-Украина .

Первые крылатые ракеты попали через Черниговскую область, и двигались по направлению на юг. Речь идет о ракетах, запущенных, скорее всего, из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Где были взрывы

Начальник Днепропетровского облсовета Николай Лукашук на фоне сообщений о ракетной атаке на Днепр призвал местных жителей находиться в укрытиях и предупредил о возможных повторных пусках.

На фоне данных о движении ракет в сторону Днепра местные СМИ и паблики сообщали о слышанных в городе взрывах около 07.15.

Позже начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram рассказал, что в Днепре из-за вражеской области есть повреждения промышленного предприятия, произошло два пожара.

Чиновник добавил, что росармия с самого утра массированно атаковала Днепропетровскую область, и информация о последствиях уточняется.

Отключение света

В Сумской области в 06:54 были введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по ГАО. В "Сумыоблэнерго" отметили, что это было осуществлено по указанию НЭК "Укрэнерго".

Также в Сумской области 21 ноября действуют ГБО.

В Житомирской области были также введены графики аварийных отключений электроэнергии, рассказали в "Житомиробленэрго".

В Черниговской области применили 1, 2 и 3 очереди графика аварийных отключений и 1 очередь специального графика аварийных отключений (СГАО), передали в АО "Черниговоблэнерго".

ДТЭК информирует об экстренных отключениях света для г. Киев, Киевской, Одесской, Днепропетровськой и Донецкой областей - также по указанию "Укрэнерго.

Ракетные маневры

"Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный. Еще крылатые ракеты тем же курсом", - говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ в Telegram в 6:40 и 6:42 соответственно.

Кроме того, военные сообщили, что российские ракеты изменили курс в направлении Киевской области.

"Ракеты из Черниговской области в Полтавскую область", - передали в Воздушных силах в 06.53.

Позже в Воздушных силах сообщили о движении российской ракеты в сторону Миргорода с северо-запада. Кроме того, вторая ракета двигалась на этот город аналогичным курсом.

В 07:05 военные рассказали о движении крылатых ракет в Полтавской области в направлении Кременчуга и Днепра.

"Кременчуг в укрытие, ракета с севера", - говорится в объявлении ВС.

Затем военные заявили, что ракета приближается к Днепру, и что ракета из Кременчуга тоже держит курс на Днепр.

"Группа крылатых ракет южнее Днепра, курс юго-восточный (Запорожье). Ракета на Днепр". - говорится в объявлениях военных.

Отбои тревоги

"Отбой угрозы для западных областей", - проинформировали в Воздушных силах в 07.39.

Около 07:43 в Киеве и ряде областей на западе страны заявили об отбое тревоги.

Подготовка РФ к ракетному обстрел3 21 ноября

Как сообщалось ранее, сегодня рано утром, 21 ноября, в ВСУ проинформировали о взлете в России МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", и из-за этого была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.

После этого фиксировалось движение скоростной цели в сторону Днепра, после чего в городе послышались взрывы.

Позже стало известно, что в воздухе фиксировались российские самолеты Ту-95 - эти борта совершили пуски ракет Х-101 в направлении Украины.

Добавим, что в Черном море заметили 24 российских корабля, из которых 5 были носителями крылатых ракет типа "Калибр".