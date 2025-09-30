UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ атакує Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Фото: росіяни обстрілюють Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку Росією дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.

У вівторок, 30 вересня, ударні дрони залітали у повітряний простір України впродовж практично всього дня як малими так і великими групами.

Станом на 23:02 ворожі безпілотники рухалися:

  • на Сумщині курсом на захід, на Чернігівщину;
  • у напрямку Сум, із заходу;
  • на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину;
  • на Дніпропетровщині курсом на захід;
  • на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Крім того, оголошено загрозу застосування ударних БпЛА для Донецької області, а також Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Станом на 23:46 ворожі "Шахеди" рухалися:

  • у центрі Чернігівщини курсом на південь;
  • на сході Дніпропетровщини курсом на південь.

Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки росіян

Ввечері 30 вересня росіяни вдарили "Шахедами" по центру Дніпра.

Внаслідок обстрілу виникли пожежі, понівечені автомобілі, пошкоджено будівлі стоматології та медцентру. Постраждали близько 30 людей, є загиблий.

У Чернігівській області загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру, через що затримується рух низки потягів.

Раніше президент Володимир Зеленський пригрозив влаштувати блекаут у Москві в разі масованих атак на енергетичну інфраструктуру України та ймовірний блекаут у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів