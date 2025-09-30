RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ атакует Украину дронами "Шахед": где риск ударов

Фото: россияне обстреливают Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки Россией дронами-камикадзе типа "Шахед".

Во вторник, 30 сентября, ударные дроны залетали в воздушное пространство Украины в течение практически всего дня как малыми так и большими группами.

По состоянию на 23:02 вражеские беспилотники двигались:

  • в Сумской области курсом на запад, на Черниговскую область;
  • в направлении Сум, с запада;
  • на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровскую область;
  • в Днепропетровской области курсом на запад;
  • на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровскую область.

Кроме того, объявлена угроза применения ударных БпЛА для Донецкой области, а также Изюмского и Купянского районов Харьковской области.

По состоянию на 23:46 движение вражеских "Шахедов" было зафиксировано:

  • в центре Черниговской области курсом на юг;
  • на востоке Днепропетровской области курсом на юг.

По состоянию на 00:16 вражеские беспилотники двигались на Сумы с севера и на юге Днепропетровской области курсом на Павлоград.

По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Воздушные атаки россиян

Вечером 30 сентября россияне ударили "Шахедами" по центру Днепра.

В результате обстрела возникли пожары, изуродованы автомобили, повреждены здания стоматологии и медцентра. Пострадали около 30 человек, есть погибший.

В Черниговской области захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру, из-за чего задерживается движение ряда поездов.

Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в случае массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины и вероятный блэкаут в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дронов