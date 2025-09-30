Як виглядає Дніпро після масованої атаки дронів: Зеленський показав фото та відео
Наразі у Дніпрі, яке зазнало масштабного обстрілу, працюють рятувальники та всі комунальні служби. Ворог цілив по цивільній інфраструктурі.
Як повідомляє РБК-Україна, президент Володимир Зеленський показав фото та відео наслідків атаки на Дніпро.
"Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", - пише Зеленський.
Він вкотре заявив, що кожним таким ударом росіяни доводять, що на них потрібен сильний тиск. А також те, що санкції проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора.
"І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить", - заявив він.
Обстріл Дніпра
Близько 16:10 влада попередила про небезпеку російських безпілотників у Дніпрі та області. Невдовзі жителі почули вибухи. Пізніше стало відомо, що місто зазнало масштабного удару "Шахедами", внаслідок чого виникли займання.
