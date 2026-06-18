РФ атакувала Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи

"Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав голова ОВА.

Щодо Полтави, ЗМІ повідомили про шість вибухів в обласному центрі, а Повітряні Сили в 1:24 повідомили ще про пуски ракет на Полтавщину.

Військові ПС повідомляли про загрозу балістики з півночі приблизно опів на першу ночі. Перед цим було оголошено про загрозу дронів в кількох регіонах та пуски КАБів на Запоріжжя.