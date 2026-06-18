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Россия нанесла ракетные удары по Украине: в Киеве и Полтаве раздались взрывы

01:44 18.06.2026 Чт
2 мин
Военно-воздушные силы сообщили об угрозе баллистического ракетного удара после часа ночи
aimg Юлия Маловичко
Фото: в столице и Полтаве раздалось несколько взрывов (Getty Images)

В ночь на 18 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву и Полтаве, по состоянию на 1:30 в городах было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщаетРБК-Украина со ссылкой на пост главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко и "Суспильне".

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал глава ОВА.

Что касается Полтавы, СМИ сообщили о шести взрывах в областном центре, а Воздушные Силы в 1:24 сообщили еще о пусках ракет в направлении Полтавской области.

Военные ВС сообщали об угрозе баллистических ракет с севера примерно в половине первого ночи. Перед этим было объявлено об угрозе дронов в нескольких регионах и запусках кассетных бомб на Запорожье.

Предыдущий массированный обстрел Киева

Как известно, 15 июня РФ устроила ночной террор в столице, запустив 60 ракет и ударные дроны. Во время атаки враг целенаправленно нанес удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, в результате чего возник пожар.

Кроме того, в Киеве было зафиксировано множество пожаров, пострадала гражданская инфраструктура - горели жилые дома, часть из которых была разрушена. Также огонь охватил магазины, склады, нежилые здания, автомобили и другие сооружения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что массированный российский удар по Украине в ночь на 15 июня не случаен. По его словам, он связан с днем рождения президента США Дональда Трампа.

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