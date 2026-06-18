Россия нанесла ракетные удары по Украине: в Киеве и Полтаве раздались взрывы

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал глава ОВА.

Что касается Полтавы, СМИ сообщили о шести взрывах в областном центре, а Воздушные Силы в 1:24 сообщили еще о пусках ракет в направлении Полтавской области.

Военные ВС сообщали об угрозе баллистических ракет с севера примерно в половине первого ночи. Перед этим было объявлено об угрозе дронов в нескольких регионах и запусках кассетных бомб на Запорожье.