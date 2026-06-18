Россия нанесла ракетные удары по Украине: в Киеве и Полтаве раздались взрывы

Фото: в столице и Полтаве раздалось несколько взрывов (Getty Images)

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В ночь на 18 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву и Полтаве, по состоянию на 1:30 в городах было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщаетРБК-Украина со ссылкой на пост главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко и "Суспильне".

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал глава ОВА. Что касается Полтавы, СМИ сообщили о шести взрывах в областном центре, а Воздушные Силы в 1:24 сообщили еще о пусках ракет в направлении Полтавской области. Военные ВС сообщали об угрозе баллистических ракет с севера примерно в половине первого ночи. Перед этим было объявлено об угрозе дронов в нескольких регионах и запусках кассетных бомб на Запорожье.