У РФ атаковано найбільший у Європі завод фосфорних добрив: виникла пожежа

04:15 27.03.2026 Пт
Дрони вразили АТ "Апатит" - найбільший у Європі виробник фосфорних добрив і не тільки
aimg Маловічко Юлія
У РФ атаковано найбільший у Європі завод фосфорних добрив: виникла пожежа Фото: працівники МНС Росії (росЗМІ)

У Череповці РФ, що у Вологодській області, сталася пожежа - внаслідок атаки дронів спалахнуло підприємства АТ "Апатит", що виготовляє переважно фосфорні добрива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Порт Усть-Луга у вогні: з'явилися кадри масштабної пожежі після української атаки

"Череповець. Місцеві повідомляють, що було атаковано АТ "Апатит" (Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро")", - йдеться під відео НП.

Також відомо, що АТ "Апатит" - це найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один із лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив.

"Череповець, ситуація, щоб ви розуміли, вогню там бути не повинно, але все горить. Місцеві жителі кудись біжать", - написали під кадрами НП у Череповці.

Ще в пабліках повідомляють, що цієї ночі у Виборзі також була пожежа в районі порту Висоцьк.

Як повідомлялося раніше, в РФ Сили оборони завдали удару по Киришському нафтопереробному заводі в Ленінградській області.

Також ми писали, що Сили оборони завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
