В РФ атакован крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений: возник пожар

04:15 27.03.2026 Пт
Дроны поразили АО "Апатит" - крупнейший в Европе производитель фосфорных удобрений и не только
aimg Маловичко Юлия
Фото: работники МЧС России (росСМИ)

В Череповце РФ, что в Вологодской области, произошел пожар - в результате атаки дронов вспыхнуло предприятие АО "Апатит", изготовлюящее в основном фосфорные удобрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Ночью дроны атаковали Ленинградскую область РФ: в порту Усть-Луга вспыхнул пожар

"Череповец. Местные сообщают, что был атакован АО "Апатит" (Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро")", - говорится под видео ЧП.

Также известно, что АО "Апатит" - это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений.

"Череповец, обстановка, чтобы вы понимали, огня там быть не должно, но все горит. Местные жители куда-то бегут", - написали под кадрами ЧП в Череповце.

Еще в пабликах сообщают, что этой ночью в Выборге также был пожар в районе порта Высоцк.

Напомним, относительно недавно судостроительный завод РФ в Выборге оказался под атакой дронов, тогда в результате ЧП был поврежден ледокол.

Как сообщалось ранеее, в РФ Силы обороны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
