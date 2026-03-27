В РФ атакован крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений: возник пожар
В Череповце РФ, что в Вологодской области, произошел пожар - в результате атаки дронов вспыхнуло предприятие АО "Апатит", изготовлюящее в основном фосфорные удобрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Череповец. Местные сообщают, что был атакован АО "Апатит" (Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро")", - говорится под видео ЧП.
Также известно, что АО "Апатит" - это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений.
"Череповец, обстановка, чтобы вы понимали, огня там быть не должно, но все горит. Местные жители куда-то бегут", - написали под кадрами ЧП в Череповце.
Еще в пабликах сообщают, что этой ночью в Выборге также был пожар в районе порта Высоцк.
Напомним, относительно недавно судостроительный завод РФ в Выборге оказался под атакой дронов, тогда в результате ЧП был поврежден ледокол.
Как сообщалось ранеее, в РФ Силы обороны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области.