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У РФ атакований Нижнєкамський НПЗ в Татарстані: з'явились кадри

07:52 10.08.2026 Пн
2 хв
Промислові об'єкти Нижньокамська вже ставали цілями атак дронів
aimg Юлія Маловічко
Фото: російські працівники МНС (Getty Images)

Уранці 10 серпня у російському Татарстані пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, зокрема у Нижньокамську, а пабліки написали про атаку на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За попередніми даними, жителі міста чули вибухи та повідомляли про проліт дронів. Згодом у пабілках почали з'являтись кадри.

Зазначимо, що Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Там розташовані два великі нафтопереробні заводи – "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК". Підприємства спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату.

Ці підприємства вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників і належать до ключових об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Раніше промислові об'єкти Нижньокамська також ставали цілями атак дронів.

Зокрема, вранці 31 липня місцеві жителі повідомили про понад 30 вибухів у Нижньокамську. Після цього на території одного з нафтопереробних підприємств було видно сильне горіння факела.

Інші удари по НПЗ

Атаки безпілотників на нафтопереробні заводи Росії набирають системного характеру - лише за перші дні серпня зупинились одразу два великі підприємства.

Нагадаємо, 8 серпня українські дрони вночі уразили Ільський НПЗ в Краснодарському краї та Сизранський НПЗ у Самарській області.

За кілька днів до цього українські дрони били по Ярославському НПЗ та двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі.

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Російська ФедераціяНПЗАтака дронів