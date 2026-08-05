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Саратовський НПЗ вдруге зупинив свою роботу через атаку безпілотників

23:49 05.08.2026 Ср
2 хв
Переробка нафти в країні впала до найнижчого рівня за понад два десятиліття
aimg Катерина Коваль
Саратовський НПЗ вдруге зупинив свою роботу через атаку безпілотників Ілюстративне фото: українські безпілотники продовжують уражати нафтопереробні заводи Росії (Getty Images)
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Атаки безпілотників на нафтопереробні заводи Росії набирають системного характеру - лише за перші дні серпня зупинились одразу два великі підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Саратовський НПЗ компанії "Роснефть" зупинив переробку нафти з 2 серпня через пошкодження виробничих об'єктів і пожежі після атаки безпілотників.

За даними двох галузевих джерел Reuters, на заводі потужністю 7 мільйонів тонн на рік зупинили єдину установку первинної переробки нафти - АВТ-6, а сам завод припинив продажі палива на Санкт-Петербурзькій біржі. Ремонт, за оцінками, може зайняти 2-3 тижні.

Це вже друга атака на це підприємство - перша сталась 8 липня, і тоді заводу знадобився лише тиждень, щоб повернутись до роботи.

Того ж дня зупинку виробництва оголосив і Волгоградський НПЗ "Лукойлу" - одне з найбільших підприємств Росії, яке забезпечує 5% усієї нафтопереробки в країні.

Загалом протягом липня через атаки безпілотників у Росії зупинялись 8 нафтозаводів, включно з найбільшим в країні Омським НПЗ, а також Рязанським заводом і "Нижегороднефтеоргсинтезом". Через це загальні обсяги переробки нафти впали до 3,6 мільйона барелів на добу - це найнижчий показник з 2002 року, згідно з даними EA Analytics.

Нагадаємо, удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії тривають системно. Уночі 4 серпня Сили оборони вдарили по великому НПЗ за 800 км від кордону - цілю став Сизранський завод у Самарській області, на території якого спалахнула масштабна пожежа.

До цього СБУ за одну ніч уразила відразу три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км - цілями стали заводи в Башкортостані.

Ці удари є частиною ширшої кампанії: 25 червня Зеленський оголосив про старт 40-денної операції СБУ з примусу Росії до миру, і за цей час РБК-Україна зібрало повну хронологію ударів по військових, логістичних та паливно-енергетичних цілях Росії - від НПЗ до складів Wildberries.

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Валерій Саратов Російська Федерація Війна в Україні НПЗ
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