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В РФ атакован Нижнекамский НПЗ в Татарстане: появились кадры

07:52 10.08.2026 Пн
2 мин
Промышленные объекты Нижнекамска уже становились целями атак дронов
aimg Юлия Маловичко
Фото: российские работники МЧС (Getty Images)

Утром 10 августа в российском Татарстане раздались взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников, в частности в Нижнекамске, а паблики написали об атаке на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По предварительным данным, жители города слышали взрывы и сообщали о пролете дронов. Вскоре в пабилках начали появляться кадры.

Нижнекамск является одним из главных центров нефтепереработки России. Там расположены два крупных нефтеперерабатывающих завода – "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК". Предприятия специализируются по переработке нефти и газового конденсата.

Эти предприятия уже не раз становились целями атак беспилотников и принадлежат к ключевым объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Ранее промышленные объекты Нижнекамска также становились целями атак дронов.

В частности, утром 31 июля местные жители сообщили о более чем 30 взрывах в Нижнекамске. После этого на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий было видно сильное горение факела.

Остальные удары по НПЗ

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России приобретают системный характер - только за первые дни августа остановились сразу два крупных предприятия.

Напомним, 8 августа украинские дроны ночью поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.

Несколькими днями ранее украинские дроны били по Ярославскому НПЗ и двум кораблям береговой охраны ФСБ в Керчи.

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