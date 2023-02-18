РФ з артилерії та мінометів обстріляла чотири громади у Сумській області
У суботу, 18 лютого, російські військові атакували чотири громади у Сумській області. Внаслідок цього постраждали домогосподарства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області. Було зафіксовано понад 75 "прильотів", - йдеться у повідомленні.
- Білопільська громада: о 9.45 з території РФ відбувся мінометний обстріл - 6 прильотів. Внаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для життя (прямі попадання). Також пошкоджено автомобіль. Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади - 12 "прильотів";
- Новослобідська громада: зафіксовано мінометний (15 "прильотів") та кулеметний обстріли;
- Хотінська громада була під обстрілом з артилерії - 6 "прильотів";
- Путивльська громада: о 16.45 з території РФ ворог скинув 11 мін.
"На щастя, без жертв", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що в суботу зранку, 18 лютого, окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог гатив з міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякіне Конотопського району.
У п'ятницю, 17 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів по семи громадам на Сумщині. Зокрема, у регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.
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