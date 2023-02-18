РФ з артилерії та мінометів обстріляла чотири громади у Сумській області

У суботу, 18 лютого, російські військові атакували чотири громади у Сумській області. Внаслідок цього постраждали домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"На щастя, без жертв", - додали в ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області. Було зафіксовано понад 75 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу зранку, 18 лютого, окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог гатив з міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякіне Конотопського району.

У п'ятницю, 17 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів по семи громадам на Сумщині. Зокрема, у регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.

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