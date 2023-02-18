РФ из артиллерии и минометов обстреляла четыре громады в Сумской области
В субботу, 18 февраля, российские военные атаковали четыре общины в Сумской области. В результате пострадали домохозяйства.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных общин области. Было зафиксировано более 75 "прилетов", - говорится в сообщении.
- Белопольская община: в 9.45 с территории РФ произошел минометный обстрел - 6 прилетов. В результате обстрела в с. Рыжевка повреждено 5 домохозяйств, 3 дома не пригодны для жизни (прямые попадания). Также поврежден автомобиль. Россияне били из минометов и по другим населенным пунктам общины – 12 "прилетов";
- Новослободская община: зафиксированы минометные (15 "прилетов") и пулеметные обстрелы;
- Хотинская община была под обстрелом из артиллерии – 6 "прилетов";
- Путивльская община: в 16.45 с территории РФ враг сбросил 11 мин.
"К счастью, без жертв", - добавили в ОВА.
Напомним, что в субботу утром, 18 февраля, оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг гатив из миномета, зафиксировано 15 "прилетов" возле села Бунякино Конотопского района.
В пятницу, 17 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В регионе противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.
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