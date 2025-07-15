РФ активізує використання хімічної зброї в Україні: Каллас назвала кількість атак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала хімічну зброю проти України щонайменше 9 тисяч разів і зараз нарощує її використання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Виступаючи перед журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, Каллас навела звіти німецької та нідерландської розвідок, які свідчать про те, що РФ застосувала хімічну зброю щонайменше 9 тисяч разів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз країна-агресор нарощує її використання.
"Оскільки розвідувальні служби заявляють про посилення цієї ситуації, я вважаю, що це (застосування Росією хімічної зброї - ред.) викликає велике, велике занепокоєння", - зазначила вона..
Головний дипломат ЄС наголосила, що це показує, що Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася.
"І, знаєте, це справді… нестерпно", - додала Каллас.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.
У пояснювальній частині документа чиновники ЄС посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.
У травні ЄС покарав Росію санкціями за використання хімічної зброї в Україні.
Додамо, ГУР повідомляло, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.
Окрім того, росіяни використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.
Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області.
У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка у Дніпропетровській області у 2024 році.
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