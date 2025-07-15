РФ активизирует использование химического оружия в Украине: Каллас назвала количество атак

Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Каллас привела отчеты немецкой и нидерландской разведок, которые свидетельствуют о том, что РФ применила химическое оружие по меньшей мере 9 тысяч раз с начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас страна-агрессор наращивает его использование.

"Поскольку разведывательные службы заявляют об усилении этой ситуации, я считаю, что это (применение Россией химического оружия - ред.) вызывает большое, большое беспокойство", - отметила она.

Главный дипломат ЕС подчеркнула, что это показывает, что Россия хочет нанести как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась.

"И, знаете, это действительно... невыносимо", - добавила Каллас.