РФ активизирует использование химического оружия в Украине: Каллас назвала количество атак

С начала полномасштабного вторжения Россия применила химическое оружие против Украины по меньшей мере 9 тысяч раз и сейчас наращивает его использование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Каллас привела отчеты немецкой и нидерландской разведок, которые свидетельствуют о том, что РФ применила химическое оружие по меньшей мере 9 тысяч раз с начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас страна-агрессор наращивает его использование.
"Поскольку разведывательные службы заявляют об усилении этой ситуации, я считаю, что это (применение Россией химического оружия - ред.) вызывает большое, большое беспокойство", - отметила она.
Главный дипломат ЕС подчеркнула, что это показывает, что Россия хочет нанести как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась.
"И, знаете, это действительно... невыносимо", - добавила Каллас.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.
В пояснительной части документа чиновники ЕС ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.
В мае ЕС наказал Россию санкциями за использование химического оружия в Украине.
Добавим, ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
Кроме того, россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.
В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году.
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