Резюме ростуть у 7 разів швидше за вакансії: як змінюється ринок праці та що з зарплатами

У червні на українському ринку праці зберігся дисбаланс між пропозицією робочої сили та запитами роботодавців. Поки кількість резюме продовжує зростати, бізнес стає обережнішим у планах найму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за травень-червень.
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У червні на ринку праці продовжувала зростати пропозиція робочої сили. За інформацією Work.ua, кількість резюме збільшилася на 28% у річному вимірі, тоді як попит з боку роботодавців (кількість вакансій) зріс лише на 4%.
Хоча приріст нових резюме дещо сповільнюється, структурний розрив між кількістю шукачів роботи та потребами бізнесу залишається значним. Зниження кількості нових резюме у другому кварталі порівняно з першим фахівці пояснюють сезонними факторами.
Загальна кількість штатних працівників у травні залишилася практично без змін. Проте в окремих секторах спостерігалися різноспрямовані тренди:
Де штат зріс:
Де штат скоротився:
У червні бізнес погіршив прогнози щодо найму працівників у всіх секторах економіки, окрім будівництва. Така тенденція може свідчити про зниження оптимізму щодо економічного зростання, спричинене посиленням атак РФ на об’єкти бізнесу.
Згідно з даними ДССУ, у травні 2026 року середня зарплата в Україні склала майже 31 тис. грн.
Основними причинами цього є значний брак кадрів, що змушує роботодавців підвищувати оплату, та сповільнення річної інфляції.
Крім того, вищі бюджетні видатки поточного року підтримують високі темпи зростання зарплат в освіті, охороні здоров’я та інших сферах, що фінансуються з бюджету.