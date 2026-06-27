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Роботи менше, а оплата - повна: які правила працевлаштування підлітків в Україні

06:45 27.06.2026 Сб
2 хв
Підлітки не можуть працювати повний день, для них є тижневий максимум
aimg Ірина Гамерська
Роботи менше, а оплата - повна: які правила працевлаштування підлітків в Україні Фото: які правила зарплат для підлітків в Україні (Getty Images)
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Законодавство України суворо обмежує робочий час для осіб до 18 років, проте захищає їхній дохід: навіть за скороченого графіка роботодавець має виплачувати повну зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.

Як зазначається, для підлітків в Україні діють спеціальні норми щодо тривалості робочого часу та системи оплати праці, що дозволяють поєднувати роботу з навчанням та відпочинком.

Тривалість робочого часу

Кількість годин, які підліток може працювати, залежить від віку та періоду (канікули чи час навчання).

Під час канікул:

  • 16-17 років: до 36 годин на тиждень;
  • 14-15 років: до 24 годин на тиждень.

Під час навчання (у вільний від уроків час):

  • 16-17 років: до 18 годин на тиждень;
  • 14-15 років: до 12 годин на тиждень.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити офіційне працевлаштування, безпечні умови праці, ознайомити працівника з його правами, а за потреби - надати засоби індивідуального захисту.

Як нараховується оплата праці

Закон передбачає захист підлітків у питанні заробітної плати:

  • Погодинна оплата або фіксований оклад: Незважаючи на скорочений робочий день, підлітки мають отримувати повну заробітну плату - таку саму, як дорослі працівники, які працюють повний день.
  • Підробіток під час навчання: У навчальний період оплата нараховується пропорційно відпрацьованому часу або за фактично виконаний обсяг роботи. При цьому компанія має право за власною ініціативою встановлювати додаткові премії чи доплати.
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