Роботи менше, а оплата - повна: які правила працевлаштування підлітків в Україні
Законодавство України суворо обмежує робочий час для осіб до 18 років, проте захищає їхній дохід: навіть за скороченого графіка роботодавець має виплачувати повну зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
Як зазначається, для підлітків в Україні діють спеціальні норми щодо тривалості робочого часу та системи оплати праці, що дозволяють поєднувати роботу з навчанням та відпочинком.
Тривалість робочого часу
Кількість годин, які підліток може працювати, залежить від віку та періоду (канікули чи час навчання).
Під час канікул:
- 16-17 років: до 36 годин на тиждень;
- 14-15 років: до 24 годин на тиждень.
Під час навчання (у вільний від уроків час):
- 16-17 років: до 18 годин на тиждень;
- 14-15 років: до 12 годин на тиждень.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити офіційне працевлаштування, безпечні умови праці, ознайомити працівника з його правами, а за потреби - надати засоби індивідуального захисту.
Як нараховується оплата праці
Закон передбачає захист підлітків у питанні заробітної плати:
- Погодинна оплата або фіксований оклад: Незважаючи на скорочений робочий день, підлітки мають отримувати повну заробітну плату - таку саму, як дорослі працівники, які працюють повний день.
- Підробіток під час навчання: У навчальний період оплата нараховується пропорційно відпрацьованому часу або за фактично виконаний обсяг роботи. При цьому компанія має право за власною ініціативою встановлювати додаткові премії чи доплати.