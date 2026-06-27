Роботи менше, а оплата - повна: які правила працевлаштування підлітків в Україні

Законодавство України суворо обмежує робочий час для осіб до 18 років, проте захищає їхній дохід: навіть за скороченого графіка роботодавець має виплачувати повну зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості .

Як зазначається, для підлітків в Україні діють спеціальні норми щодо тривалості робочого часу та системи оплати праці, що дозволяють поєднувати роботу з навчанням та відпочинком.

Тривалість робочого часу

Кількість годин, які підліток може працювати, залежить від віку та періоду (канікули чи час навчання).

Під час канікул:

16-17 років: до 36 годин на тиждень;

до 36 годин на тиждень; 14-15 років: до 24 годин на тиждень.

Під час навчання (у вільний від уроків час):

16-17 років: до 18 годин на тиждень;

до 18 годин на тиждень; 14-15 років: до 12 годин на тиждень.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити офіційне працевлаштування, безпечні умови праці, ознайомити працівника з його правами, а за потреби - надати засоби індивідуального захисту.

Як нараховується оплата праці

Закон передбачає захист підлітків у питанні заробітної плати: