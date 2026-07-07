Резюме растут в 7 раз быстрее вакансий: как меняется рынок труда и что с зарплатами

В июне на украинском рынке труда сохранился дисбаланс между предложением рабочей силы и запросами работодателей. Пока количество резюме продолжает расти, бизнес становится более осторожным в планах найма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за май-июнь.
Главное:
В июне на рынке труда продолжало расти предложение рабочей силы. По информации Work.ua, количество резюме увеличилось на 28% в годовом измерении, в то время как спрос со стороны работодателей (количество вакансий) вырос всего на 4%.
Хотя рост новых резюме несколько замедляется, структурный разрыв между количеством соискателей работы и потребностями бизнеса остается значительным. Снижение количества новых резюме во втором квартале по сравнению с первым специалисты объясняют сезонными факторами.
Общее количество штатных работников в мае осталось практически без изменений. Однако в отдельных секторах наблюдались разнонаправленные тренды:
Где штат вырос:
Где штат сократился:
В июне бизнес ухудшил прогнозы по найму работников во всех секторах экономики, кроме строительства. Такая тенденция может свидетельствовать о снижении оптимизма по поводу экономического роста, вызванного усилением атак РФ на объекты бизнеса.
Согласно данным ГССУ, в мае 2026 года средняя зарплата в Украине составила около 31 тыс. грн.
Основными причинами этого является значительная нехватка кадров, заставляющая работодателей повышать оплату и замедление годовой инфляции.
Кроме того, более высокие бюджетные расходы в текущем году поддерживают высокие темпы роста зарплат в образовании, здравоохранении и других сферах, финансируемых из бюджета.