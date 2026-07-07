Резюме растут в 7 раз быстрее вакансий: как меняется рынок труда и что с зарплатами

В июне на украинском рынке труда сохранился дисбаланс между предложением рабочей силы и запросами работодателей. Пока количество резюме продолжает расти, бизнес становится более осторожным в планах найма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за май-июнь.

Главное:

Дисбаланс на рынке: Количество резюме растет в 7 раз быстрее количества вакансий (+28% против +4% г/г).

Количество резюме растет в 7 раз быстрее количества вакансий (+28% против +4% г/г). Тренды занятости: Больше всего штат работников увеличился в ІТ (+26%) и обрабатывающей промышленности (+6,7%), в то время как в сельском хозяйстве зафиксировано сокращение на 27,9%.

Больше всего штат работников увеличился в ІТ (+26%) и обрабатывающей промышленности (+6,7%), в то время как в сельском хозяйстве зафиксировано сокращение на 27,9%. Рост зарплат: Средняя зарплата в Украине в мае составила почти 31 тыс. грн (+22,6% номинального роста).

Средняя зарплата в Украине в мае составила почти 31 тыс. грн (+22,6% номинального роста). Ключевые факторы: Основным драйвером роста зарплат остается острый дефицит кадров, тогда как бизнес становится более осторожным в планах найма из-за усиления атак врага.

В июне на рынке труда продолжало расти предложение рабочей силы. По информации Work.ua, количество резюме увеличилось на 28% в годовом измерении, в то время как спрос со стороны работодателей (количество вакансий) вырос всего на 4%.

Хотя рост новых резюме несколько замедляется, структурный разрыв между количеством соискателей работы и потребностями бизнеса остается значительным. Снижение количества новых резюме во втором квартале по сравнению с первым специалисты объясняют сезонными факторами.

Как менялась занятость в мае

Общее количество штатных работников в мае осталось практически без изменений. Однако в отдельных секторах наблюдались разнонаправленные тренды:

Где штат вырос:

Обрабатывающая промышленность - на 6,7% (прежде всего благодаря развитию ВПК, в том числе производство транспортных средств выросло на 24,8%).

ІТ-сектор - на 26%.

Строительство - на 9,5%.

Транспорт - на 3%.

Где штат сократился:

Сельское хозяйство - на 27,9%.

Искусство и развлечения - на 3,5%.

Финансовый сектор - на 2,1%.

Ожидание бизнеса в июне

В июне бизнес ухудшил прогнозы по найму работников во всех секторах экономики, кроме строительства. Такая тенденция может свидетельствовать о снижении оптимизма по поводу экономического роста, вызванного усилением атак РФ на объекты бизнеса.

Рост заработных плат

Согласно данным ГССУ, в мае 2026 года средняя зарплата в Украине составила около 31 тыс. грн.

Номинальный рост зарплат ускорился до 22,6% (в апреле - 21,3%).

Реальный рост (с учетом инфляции) составил 13,3% (в апреле - 11,7%).

Основными причинами этого является значительная нехватка кадров, заставляющая работодателей повышать оплату и замедление годовой инфляции.

Кроме того, более высокие бюджетные расходы в текущем году поддерживают высокие темпы роста зарплат в образовании, здравоохранении и других сферах, финансируемых из бюджета.