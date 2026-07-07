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Резюме растут в 7 раз быстрее вакансий: как меняется рынок труда и что с зарплатами

13:39 07.07.2026 Вт
2 мин
Средняя зарплата в Украине продолжает уверенно двигаться вверх
aimg Ирина Гамерская
Резюме растут в 7 раз быстрее вакансий: как меняется рынок труда и что с зарплатами Фото: в НБУ описали тренды на рынке труда (Getty Images)
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В июне на украинском рынке труда сохранился дисбаланс между предложением рабочей силы и запросами работодателей. Пока количество резюме продолжает расти, бизнес становится более осторожным в планах найма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за май-июнь.

Главное:

  • Дисбаланс на рынке: Количество резюме растет в 7 раз быстрее количества вакансий (+28% против +4% г/г).
  • Тренды занятости: Больше всего штат работников увеличился в ІТ (+26%) и обрабатывающей промышленности (+6,7%), в то время как в сельском хозяйстве зафиксировано сокращение на 27,9%.
  • Рост зарплат: Средняя зарплата в Украине в мае составила почти 31 тыс. грн (+22,6% номинального роста).
  • Ключевые факторы: Основным драйвером роста зарплат остается острый дефицит кадров, тогда как бизнес становится более осторожным в планах найма из-за усиления атак врага.

В июне на рынке труда продолжало расти предложение рабочей силы. По информации Work.ua, количество резюме увеличилось на 28% в годовом измерении, в то время как спрос со стороны работодателей (количество вакансий) вырос всего на 4%.

Хотя рост новых резюме несколько замедляется, структурный разрыв между количеством соискателей работы и потребностями бизнеса остается значительным. Снижение количества новых резюме во втором квартале по сравнению с первым специалисты объясняют сезонными факторами.

Как менялась занятость в мае

Общее количество штатных работников в мае осталось практически без изменений. Однако в отдельных секторах наблюдались разнонаправленные тренды:

Где штат вырос:

  • Обрабатывающая промышленность - на 6,7% (прежде всего благодаря развитию ВПК, в том числе производство транспортных средств выросло на 24,8%).
  • ІТ-сектор - на 26%.
  • Строительство - на 9,5%.
  • Транспорт - на 3%.

Где штат сократился:

  • Сельское хозяйство - на 27,9%.
  • Искусство и развлечения - на 3,5%.
  • Финансовый сектор - на 2,1%.

Ожидание бизнеса в июне

В июне бизнес ухудшил прогнозы по найму работников во всех секторах экономики, кроме строительства. Такая тенденция может свидетельствовать о снижении оптимизма по поводу экономического роста, вызванного усилением атак РФ на объекты бизнеса.

Рост заработных плат

Согласно данным ГССУ, в мае 2026 года средняя зарплата в Украине составила около 31 тыс. грн.

  • Номинальный рост зарплат ускорился до 22,6% (в апреле - 21,3%).
  • Реальный рост (с учетом инфляции) составил 13,3% (в апреле - 11,7%).

Основными причинами этого является значительная нехватка кадров, заставляющая работодателей повышать оплату и замедление годовой инфляции.

Кроме того, более высокие бюджетные расходы в текущем году поддерживают высокие темпы роста зарплат в образовании, здравоохранении и других сферах, финансируемых из бюджета.

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