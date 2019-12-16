Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Фото: жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы (twitter.com/EuropaLeague)

На этой стадии соревнований остался один украинский клуб

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20, где Украина будет представлена лишь донецким "Шахтером". Результаты опубликованы на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам церемонии были сформированы следующие пары:

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды)

"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)

ЧФР Клуж (Румыния) - "Севилья" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция)

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)

Первые матчи будут сыграны 20 февраля, а ответные 27 февраля 2020 года.

Напомним, групповой этап турнира не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".