Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще майже 50 нардепів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)
Станом на 30 липня ЦВК визнала обраними 84 нардепів
Центральна виборча комісія, відповідно до результатів виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 49 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.
Зокрема, під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 49 ОВО.
Обраними народними депутатами України визнано таких осіб:
- Максима Пашковського в ОВО № 11
- Петра Юрчишина в ОВО № 13
- Генадія Вацака в ОВО № 16
- Юрія Мисягіна в ОВО № 28
- Олену Криворучкіну в ОВО № 32
- Олександра Трухіна в ОВО № 40
- Федора Христенка в ОВО № 46
- Олександра Ковальова в ОВО № 51
- Роберта Горвата в ОВО № 68
- Павла Мельника в ОВО № 81,
- Оксану Савчук в ОВО № 83,
- Зиновія Андрійовича в ОВО № 87
- Володимира Тимофійчука в ОВО № 89
- Миколу Галушка в ОВО № 97
- Олександра Дануцу в ОВО № 99
- Олеся Довгого в ОВО № 102
- Олега Воронька в ОВО № 103
- Олександра Лукашева в ОВО № 113
- Наталю Піпу в ОВО № 115
- Миколу Княжицького в ОВО № 116
- Ярослава Рущишина в ОВО № 117
- Андрія Кіта в ОВО № 126
- Максима Дирдіна в ОВО № 132
- Артема Дмитрука в ОВО № 133
- Олега Колєва в ОВО № 134
- Андрія Бобляха в ОВО № 145
- Анастасію Ляшенко в ОВО № 148
- Олександра Ковальчука в ОВО № 152
- Віктора М’ялика в ОВО № 155
- Сергія Литвиненка в ОВО № 156
- Ігоря Васильєва в ОВО № 158
- Ігоря Молотка в ОВО № 160
- Максима Гузенка в ОВО № 161
- Миколу Задорожнього в ОВО № 162
- Івана Чайківського в ОВО № 165
- Миколу Люшняка в ОВО № 166
- Олександра Куницького в ОВО № 169
- Олександра Фельдмана в ОВО № 174
- Дмитра Люботу в ОВО № 177
- Олександра Літвінова в ОВО № 178
- Ігоря Колихаєва в ОВО № 184
- Любов Шпак в ОВО № 194
- Сергія Нагорняка в ОВО № 199
- Олега Семінського в ОВО № 205
- Олександра Юрченка в ОВО № 211
- Лесю Забуранну в ОВО № 216
- Дмитра Гуріна в ОВО № 218
- Миколу Тищенка в ОВО № 219
- Ганну Бондар в ОВО № 220
"Таким чином, станом на 30 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 84 народних депутатів України", - поінформували у ЦВК.
Нагадаємо, в понеділок Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними перших 35 народних депутатів.
Як писало РБК-Україна раніше, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції у новому скликанні Верховної ради. Герус підкреслював, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.