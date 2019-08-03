Результаты выборов: ЦИК признал избранным еще 31 нардепа

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

По состоянию на 3 августа Центризбирком признал избранным 191 народного депутата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), согласно результатов выборов в Верховную раду, признала избранным еще 31 народного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, во время очередного заседания в субботу, 3 июля, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 31 ОВО.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

Борзова Ирина в ОИО №14 Билозир Лариса в ОИО №15 Мейдич Олег в ОИО №18 Ивахив Степан в ОИО №21 Черный Дмитрий в ОВО №34 Яковенко Евгений в ОИО №52 Мороз Владимир в ОИО №59 Костюк Дмитрий в ОИО №65 Грищенко Тамара в ОВО №66 Яцык Юлия в ОВО №79 Фрис Игорь в ОИО №84 Матусевич Александр в ОИО № 86 Дунда Олег в ОИО № 91 Колюх Валерий в ОИО № 92 Скороход Анна в ОИО № 93 Василевская-Смаглюк Ольга в ОИО № 96 Бунин Сергей в ОИО № 98 Гриб Виктория в ОИО № 105 Сухов Александр в ОИО № 107 Шахов Сергей в ОИО № 114 Васильченко Галина в ОИО № 118 Саламаха Орест в ОИО № 121 Юрий Камельчук в ОИО № 124 Пасечный Александр в ОИО № 127 Гончаренко Алексей в ОИО № 137 Чернявский Степан в ОИО № 138 Урбанский Анатолий в ОИО № 143 Березин Максим в ОВО № 151 Васильев Игорь в ОИО № 164 Арсенюк Олег в ОВО № 195 Лис Елена в ОИО № 201

"Таким образом, по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранным 191 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация Министерства внутренних дел доставила на ОИО №50 в Покровске членов Центральной избирательной комиссии, которые должны забрать документацию окружной избирательной комиссии и определить результаты голосования.

Накануне Центризбирком принял на себя полномочия окружной избирательной комиссии в Покровске для установления результатов голосования на одномандатном избирательном округе №50.