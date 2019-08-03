Результати виборів: ЦВК визнала обраним ще 31 нардепа

Станом на 3 серпня Центрвиборчком визнав обраним 191 народного депутата
Центральна виборча комісія (ЦВК), відповідно до результатів виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 31 народного депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.
Так, під час чергового засідання у суботу, 3 липня, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових парламентських виборів у 31 ОВО.
Обраними народними депутатами України визнано наступних осіб:
"Таким чином, станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 191 народного депутата України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Міністерства внутрішніх справ доправила на ОВО №50 в Покровську членів Центральної виборчої комісії, які повинні забрати документацію окружної виборчої комісії та визначити результати голосування.
Напередодні Центрвиборчком взяв на себе повноваження окружної виборчої комісії в Покровську для встановлення результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №50.