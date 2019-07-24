ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Одессе

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 14:51
Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Одессе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Одесской области определены победители в 9 округах

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины в Одесской области уже определены победители на девяти мажоритарных округах из 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

На данный момент среди лидеров - кандидаты от "Слуги народа". Всего по Украине уже определены победители более чем на 160 мажоритарных округах.

Победители на округах в Одесской области

  • 133 округ - Артем Дмитрук ("Слуга народа")
  • 134 округ - Олег Колев ( "Слуга народа")
  • 135 округ - Алексей Леонов ("Слуга народа")
  • 136 округ - Александр Горенюк ( "Слуга народа")
  • 137 округ - Алексей Гончаренко (самовыдвижение)
  • 138 округ - Степан Чернявский ("Слуга народа")
  • 140 округ - Сергей Колебошин ( "Слуга народа")
  • 142 округ - Антон Киссе (самовыдвижение)
  • 143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвижение)

На 139 округе по результатам обработки 99,29% протоколов лидирует Игорь Васильковский от "Слуги народа" (34,10%), на втором месте - Виталий Саутенков от "Оппозиционной платформы - За життя" (30,71%), на третьем месте - самовыдвиженец Александр Пресман (17,60%), на четвертом - самовыдвиженец Василий Васильковский (7,14%), замыкает пятерку лидеров кандидат от "Голоса" Владимир Слидзюк (2,64%).

На 141 округе обработано 86,20% протоколов, лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (36,92%), далее следуют четыре самовыдвиженца: Виталий Барвиненко (19,63%), Алла Гинак (17,21%), Трифон Антов (7,21%) и Василий Резниченко (5,90%).

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным данным на всех округах в Киеве победили кандидаты от "Слуги народа"

ЦИК принял оригинальные протоколы более чем с 30 округов Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Киеве
Новости Украины Порошенко Зеленский ОдессавыборыВерховная Рада
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь