Результати виборів в Раду: хто виграє на округах у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК продовжує опрацювання протоколів

Згідно з попередніми результатами виборів у Верховну раду, у Києві вже визначилися переможці на всіх 13 мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Центрвиборчкому.

Згідно з даними ЦВК, на всіх округах у Києві перемогли кандидати від "Слуги народу".

Переможці по округах у Києві

211 округ - Олександр Юрченко (на другому місці кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Прокопів);

212 округ - Максим Перебийніс (на другому місці кандидат від "Європейської солідарності" Андрій Задерейко);

213 округ - Артем Дубнов (на другому місці кандидат від "Європейської солідарності" Ганна Старостенко);

214 округ - Сергій Швець (на другому місці кандидат від "Європейської солідарності" Олесь Маляревич);

215 округ - Богдан Яременко (на другому місці кандидат від "Свободи" Андрій Іллєнко);

216 округ - Леся Забуранная (на другому місці самовисуванець Віталій Павлик);

217 округ - Мар'яна Безугла (на другому місці кандидат від "Європейської солідарності" Людмила Костенко);

218 округ - Дмитро Гурін (на другому місці самовисуванець Вікторія Муха);

219 округ - Микола Тищенко (на другому місці самовисуванець Олександр Третьяков);

220 округ - Ганна Бондар (на другому місці кандидат від "Європейської солідарності" Олексій Окопний);

221 округ - Ганна Пуртова (на другому місці кандидат від "Голосу" Леонід Ємець);

222 округ - Роман Грищук (на другому місці самовисуванець Дмитро Андрієвський);

223 округ - Людмила Буймістер (на другому місці кандидат від "Свободи" Юрій Левченко).

Зазначимо, у Київській області з дев'яти округів на даний момент визначені переможці в шести.

Переможці в округах Київської області

90 округ - Микола Бабенко (Біла Церква разом")

91 округ - Олег Дунда ( "Слуга народу")

92 округ - Валерій Колюх ("Слуга народу")

93 округ - Ганна Скороход ("Слуга народу")

94 округ - Олександр Дубинський ("Слуга народу")

97 округ - Микола Галушко ("Слуга народу")

У трьох округах Київської області на даний момент підрахунок голосів триває Так, на 95 окрузі вже опрацьовано 98,14% протоколів, лідер - кандидат від "Слуги народу" Олександр Горобець (29,93%), на другому місці - самовисуванець Володимир Карплюк (21,51%). У п'ятірці лідерів також кандидат від "Голосу" Михайлина Скорик-Шкарівська (7,19%), кандидат від "Європейської солідарності" Андрій Янченко (6,81%) і самовисуванець Дмитро Горобець (5,92%).

На 96 окрузі опрацьовано 98,50% протоколів, лідирує кандидат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Саглюк (41,77%), на другому місці - самовисуванець Ярослав Москаленко (18,09%), на третьому - представник "Батьківщини" Роман Буковський (8,94%), на четвертому - Людмила Войналович від "Європейської солідарності" (6,03%), замикає п'ятірку лідерів представник "Голосу" Сергій Замідра (5,76%).

На 98 окрузі за результатами обробки 97,84% протоколів лідирує Сергій Бунін від "Слуги народу" (42,24%), на другому місці - самовисуванець Сергій Міщенко (21,07%), на третьому - Валерій Мартишко від Аграрної партії (8,32%), на четвертому - кандидат від "Батьківщини" Ярослав Годунок (4,88%), на п'ятому - Віталій Гордієнко від "Свободи" (4,83%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на даний момент за попередніми даними (99,39% оброблених протоколів) вже відомі імена 389 кандидатів, які можуть пройти в Раду.