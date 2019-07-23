Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Харькове

По предварительным результатам выборов в Верховную раду, сейчас на округах в Харьковской области уже определены 10 победителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Как известно, в целом по Украине сейчас уже установлены победители в более чем 80 мажоритарных округах, десять из них - в Харькове и области.

Всего в Харькове и области 14 одномандатных избирательных округов (№168-181).

Победители на округах Харьковской области

168 округ - Мария Мезенцева от "Слуги народа" (на втором месте нардеп Валерий Писаренко);

169 округ - Александр Куницкий от "Слуги народа" (на втором месте нардеп Александр Грановский);

170 округ - Андрей Одарченко от "Слуги народа" (на втором месте нардеп Дмитрий Святаш);

172 округ - Юрий Здебский от "Слуги народа" (на втором месте нардеп Владимир Мысык);

173 округ - Александр Бакумов от "Слуги народа" (на втором месте нардеп Анатолий Денисенко);

175 округ - Евгений Пивоваров от "Слуги народа" (на втором месте нардеп Владимир Кацуба);

176 округ - Дмитрий Шенцев от "Оппозиционного блока" (на втором месте представитель "Слуги народа" Александр Счисленок);

177 округ - Дмитрий Любота от "Слуги народа" (на втором месте нардеп Виктор Остапчук);

178 округ - Александр Литвинов от "Слуги народа" (на втором месте самовыдвиженец Анатолий Русецкий);

181 округ - Дмитрий Микиша от "Слуги народа" (на втором месте самовыдвиженец Валерия Мураева).

В настоящее время продолжается обработка протоколов в 171 округе, где лидером является кандидат от "Слуги народа" Виктория Кизбурская (37,62%), на втором месте кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Андрей Лесик (26,74%). Всего на округе уже обработано 98,80% протоколов.

Также на округе зарегистрированы кандидат от "Оппозиционного блока" Владимир Золотарев (12,72%), от "Европейской солидарности" Сергей Бабаев (6,57%), от "Руху новых сил" Алексей Андреев (2,53%), от "Свободы" Наталья Литвиненко (2,14%), а также семь самовыдвиженцев. Путем самовыдвижения свои кандидатуры на округе подали Наталья Левицкая (4,30%), Денис Ярославский (3,71%), Сергей Кушнарев (1,68%), Владимир Иващенко (1,"4%), Екатерина Казакова (0,31%), Анна Попова (0,28%) и Александр Прохоренко (0,11%).

На 174 округе уже обработано 82,97% протоколов, здесь лидером является нардеп и бизнесмен Александр Фельдман (37,60%), на втором месте - кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук (33,21%).

Всего на округе зарегистрировано 23 кандидата, кроме уже названных это: кандидаты от партии "Европейская солидарность" Виктор Трубчанов (3,99%), от партии "Украина славная" Александр Бойко (3,34%), от "Свободы" Александр Константинов (1,61%), от "Самопомочи" Анна Любчич (0,98%), от "Гражданской позиции" Виталий Риц (0,69%). Также в округе зарегистрировано 16 самовыдвиженцев: Александр Ткаченко (12,57%), Анастасия Акимова (3,10%), Алексей Давыденко (0,56%), Владимир Андрющенко (0,44%), Алексей Тесаловський (0,38%), Наталья Мещерякова (0,28%), Виталий Говоруха (0,27%), Анна Фатеева (0,17%), Виталий Федусяк (0,17%), Анна Гумен (0,10%), Елена Олефир (0,10%), Виктория Присташ (0,09%), Александр Ятчук (0,08%), Анатолий Царик (0,07%), Сергей Каленюк (0,05%), Геннадий Камленок (0,04%).

На 179 округе уже подсчитано 96,29% протоколов, лидирует кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер (50,41%), на втором месте представитель "Оппозиционного блока" Сергей Чернов (17,47%). Всего на округе 10 кандидатов: от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Сергей Степанов (10,77%), от партии "Гражданское движение "Хвыля" Вадим Трюхан (2,35%), от Радикальной партии Игорь Головинов (2,31%), от Аграрной партии Валентина Земляная (2,30%), от Самопомочи" Алексей Голиков (1,46%), от партии "Патриот" Сергей Слабун (1,28%) и два самовыдвиженца: Анатолий Гиршфельд (11,25%) и Игорь Каулько (0,34%)

На 180 округе среди десяти кандидатов лидером является представитель "Слуги народа" Алексей Красов (43,67%), на втором месте самовыдвиженец Александр Белов (32,07%), на третьем - также самовыдвиженец Вадим Воскобойников (9,37%), на четвертом - кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Плетнев (7,47%), пятый - представитель "Европейской солидарности" Иван Кравцов (3,70%), шестой - кандидат от Радикальной партии Богдан Гордиенко (1,92%), седьмой - самовыдвиженец Василий Сухина (0,89%), восьмой - кандидат от Аграрной партии Николай Личико (0,34%), девятый - самовыдвиженец Олег Диденко (0,29%), десятый - также самовыдвиженец Николай Маслов (0,23%) Всего на округе обработано 96,11% протоколов.

Напомним, ранее сообщалось, что по многомандатному избирательному округу Центризбирком уже обработал более 95% протоколов. По предварительным результатам в Раду проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".