Результаты выборов: известны имена более 80 нардепов-мажоритарщиков

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Предварительные результаты выборов в Раду установлены уже в 83 мажоритарных округах

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины определены победители уже в 83 мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа". Так, из 83 определенных победителей 22 кандидата - самовыдвиженцы, 4 представителя "Оппозиционного блока" и по одному кандидату от "Голоса", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Свободы" и партии "Единый Центр", остальные кандидаты - от "Слуги народа".

Пока только в Донецкой, Закарпатской и Хмельницкой областях нет кандидатов-победителей от "Слуги народа". Сейчас подсчет голосов продолжается.

Отметим, всего ЦИК уже обработал 93,29% протоколов по мажоритарным округам. По многомандатному избирательному округу ЦИК уже обработал 93,29% протоколов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду в Украине состоялись 21 июля, после закрытия избирательных участков ЦИК перешел к подсчету голосов. В общем у ЦИК есть две недели на подсчет, результаты голосования должны быть обнародованы до 5 августа.

Победители по округам

Киев

212 округ - Максим Перебийнис ( "Слуга народа")

213 округ - Артем Дубнов ( "Слуга народа")

215 округ - Богдан Яременко ( "Слуга народа")

216 округ - Леся Забуранная ( "Слуга народа")

217 округ - Марьяна Безуглая ( "Слуга народа")

218 округ - Дмитрий Гурин ( "Слуга народа")

219 округ - Николай Тищенко ( "Слуга народа")

221 округ - Анна Пуртова ( "Слуга народа")

222 округ - Роман Грищук ( "Слуга народа")

Винницкая область

14 округ - Ирина Борзова ( "Слуга народа")

16 округ - Геннадий Вацак (самовыдвижение)

Волынская область

20 округ - Вячеслав Рублов ( "Слуга народа")

22 округ - Игорь Палица (самовыдвижение)

Днепропетровская область

26 округ - Кирилл Нестеренко ( "Слуга народа")

28 округ - Юрий Мисягин ( "Слуга народа")

30 округ - Анна Лычман ( "Слуга народа")

31 округ - Владимир Захарченко ( "Слуга народа")

36 округ - Роман Каптелов ( "Слуга народа")

37 округ - Дмитрий Шпенов (самовыдвижение)

38 округ - Владислав Бородин ("Слуга народа")

Донецкая область

45 округ - Муса Магомедов ( "Оппозиционный блок")

46 округ - Федор Христенко ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")

48 округ - Максим Ефимов (самовыдвижение)

51 округ - Александр Ковалев (самовыдвижение)

57 округ - Вадим Новинский ( "Оппозиционный блок")

58 округ - Сергей Магера ( "Оппозиционный блок")

60 округ - Дмитрий Лубинец (самовыдвижение)

Житомирская область

62 округ - Игорь Герасименко ( "Слуга народа")

63 округ - Богдан Кицак ( "Слуга народа")

Закарпатьска область

68 округ - Роберт Хорват (самовыдвижение)

69 округ - Виктор Балога (партия Единый Центр)

71 округ - Валерий Лунченко (самовыдвижение)

72 округ - Василий Петевка (самовыдвижение)

Запорожская область

74 округ - Геннадий Касай ( "Слуга народа")

75 округ - Роман Соха ( "Слуга народа")

76 округ - Евгений Шевченко ( "Слуга народа")

77 округ - Сергей Штепа ( "Слуга народа")

79 округ - Юлия Яцык ( "Слуга народа")

80 округ - Сергей Минько (самовыдвижение)

Ивано-Франковская область

83 округ - Оксана Савчук ( "Свобода")

85 округ - Эдуард Прощук ( "Слуга народа")

88 округ - Андрей Иванчук (самовыдвижение)

Киевская область

91 округ - Олег Дунда ( "Слуга народа")

Кировоградская область

99 округ - Александр Дануца ( "Слуга народа")

103 округ - Олег Варонько ( "Слуга народа")

Луганская область

106 округ - Алексей Кузнецов ( "Слуга народа")

112 округ - Сергей Вельможный (самовыдвижение)

Львовская область

117 округ - Ярослав Рущишин ( "Голос")

120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвижение)

124 округ - Юрий Камельчук ( "Слуга народа")

Николаевская область

131 округ - Артем Черноморов ( "Слуга народа")

Одесская область

134 округ - Олег Колев ( "Слуга народа")

136 округ - Александр Горенюк ( "Слуга народа")

140 округ - Сергей Колебошин ( "Слуга народа")

143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвижение)

Полтавская область

146 округ - Юрий Шаповалов (самовыдвижение)

147 округ - Олег Кулинич (самовыдвижение)

149 округ - Константин Касай ( "Слуга народа")

151 округ - Максим Березин ( "Слуга народа")

Ровенская область

152 округ - Александр Ковальчук ( "Слуга народа")

154 округ - Александр Аликсийчук ( "Слуга народа")

155 округ - Виктор Мьялик (самовыдвижение)

Сумская область

160 округ - Игорь Молоток (самовыдвижение)

Тернопольская область

163 округ - Андрей Богданец ( "Слуга народа")

164 округ - Игорь Васильев ( "Слуга народа")

165 округ - Иван Чайковский (самовыдвижение)

167 округ - Владимир Гевко ( "Слуга народа")

Харьковская область

168 округ - Мария Мезенцева ( "Слуга народа")

169 округ - Александр Куницкий ( "Слуга народа")

170 округ - Андрей Одарченко ( "Слуга народа")

172 округ - Юрий Здебский ( "Слуга народа")

173 округ - Александр Бакумов ( "Слуга народа")

175 округ - Евгений Пивоваров ( "Слуга народа")

176 округ - Дмитрий Шенцев ( "Оппозиционный блок")

177 округ - Дмитрий Любота ( "Слуга народа")

178 округ - Александр Литвинов ( "Слуга народа")

181 округ - Дмитрий Микиша ( "Слуга народа")

Хмельницкая область

188 округ - Сергей Лабазюк (самовыдвижение)

Черкасская область

194 округ - Любовь Шпак ( "Слуга народа")

198 округ - Сергей Рудик (самовыдвижение)

199 округ - Сергей Нагорняк ( "Слуга народа")

Черновицкая область

201 округ - Елена Лис ( "Слуга народа")

202 округ - Максим Заремский ( "Слуга народа")

203 округ - Георгий Мазурашу ( "Слуга народа")

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам обработки 90% протоколов по многомандатному избирательному округу лидирует "Слуга народа" (43,1%) на втором месте - "Оппозиционная платформа - За життя" (12,94%). Пятипроцентный барьер преодолевают также, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Отметим, по результатам голосования за рубежом, где сейчас уже обработано 100% протоколов, победу одержала "Европейская солидарность". Всего на зарубежных участках пятипроцентный барьер преодолели только три партии, кроме уже названной, также "Слуга народа" и "Голос".