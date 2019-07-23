Результаты выборов: известны имена более 80 нардепов-мажоритарщиков

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)
Предварительные результаты выборов в Раду установлены уже в 83 мажоритарных округах
По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины определены победители уже в 83 мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа". Так, из 83 определенных победителей 22 кандидата - самовыдвиженцы, 4 представителя "Оппозиционного блока" и по одному кандидату от "Голоса", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Свободы" и партии "Единый Центр", остальные кандидаты - от "Слуги народа".
Пока только в Донецкой, Закарпатской и Хмельницкой областях нет кандидатов-победителей от "Слуги народа". Сейчас подсчет голосов продолжается.
Отметим, всего ЦИК уже обработал 93,29% протоколов по мажоритарным округам. По многомандатному избирательному округу ЦИК уже обработал 93,29% протоколов.
Внеочередные выборы в Верховную Раду в Украине состоялись 21 июля, после закрытия избирательных участков ЦИК перешел к подсчету голосов. В общем у ЦИК есть две недели на подсчет, результаты голосования должны быть обнародованы до 5 августа.
Победители по округам
Киев
- 212 округ - Максим Перебийнис ( "Слуга народа")
- 213 округ - Артем Дубнов ( "Слуга народа")
- 215 округ - Богдан Яременко ( "Слуга народа")
- 216 округ - Леся Забуранная ( "Слуга народа")
- 217 округ - Марьяна Безуглая ( "Слуга народа")
- 218 округ - Дмитрий Гурин ( "Слуга народа")
- 219 округ - Николай Тищенко ( "Слуга народа")
- 221 округ - Анна Пуртова ( "Слуга народа")
- 222 округ - Роман Грищук ( "Слуга народа")
Винницкая область
- 14 округ - Ирина Борзова ( "Слуга народа")
- 16 округ - Геннадий Вацак (самовыдвижение)
Волынская область
- 20 округ - Вячеслав Рублов ( "Слуга народа")
- 22 округ - Игорь Палица (самовыдвижение)
Днепропетровская область
- 26 округ - Кирилл Нестеренко ( "Слуга народа")
- 28 округ - Юрий Мисягин ( "Слуга народа")
- 30 округ - Анна Лычман ( "Слуга народа")
- 31 округ - Владимир Захарченко ( "Слуга народа")
- 36 округ - Роман Каптелов ( "Слуга народа")
- 37 округ - Дмитрий Шпенов (самовыдвижение)
- 38 округ - Владислав Бородин ("Слуга народа")
Донецкая область
- 45 округ - Муса Магомедов ( "Оппозиционный блок")
- 46 округ - Федор Христенко ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
- 48 округ - Максим Ефимов (самовыдвижение)
- 51 округ - Александр Ковалев (самовыдвижение)
- 57 округ - Вадим Новинский ( "Оппозиционный блок")
- 58 округ - Сергей Магера ( "Оппозиционный блок")
- 60 округ - Дмитрий Лубинец (самовыдвижение)
Житомирская область
- 62 округ - Игорь Герасименко ( "Слуга народа")
- 63 округ - Богдан Кицак ( "Слуга народа")
Закарпатьска область
- 68 округ - Роберт Хорват (самовыдвижение)
- 69 округ - Виктор Балога (партия Единый Центр)
- 71 округ - Валерий Лунченко (самовыдвижение)
- 72 округ - Василий Петевка (самовыдвижение)
Запорожская область
- 74 округ - Геннадий Касай ( "Слуга народа")
- 75 округ - Роман Соха ( "Слуга народа")
- 76 округ - Евгений Шевченко ( "Слуга народа")
- 77 округ - Сергей Штепа ( "Слуга народа")
- 79 округ - Юлия Яцык ( "Слуга народа")
- 80 округ - Сергей Минько (самовыдвижение)
Ивано-Франковская область
- 83 округ - Оксана Савчук ( "Свобода")
- 85 округ - Эдуард Прощук ( "Слуга народа")
- 88 округ - Андрей Иванчук (самовыдвижение)
Киевская область
- 91 округ - Олег Дунда ( "Слуга народа")
Кировоградская область
- 99 округ - Александр Дануца ( "Слуга народа")
- 103 округ - Олег Варонько ( "Слуга народа")
Луганская область
- 106 округ - Алексей Кузнецов ( "Слуга народа")
- 112 округ - Сергей Вельможный (самовыдвижение)
Львовская область
- 117 округ - Ярослав Рущишин ( "Голос")
- 120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвижение)
- 124 округ - Юрий Камельчук ( "Слуга народа")
Николаевская область
- 131 округ - Артем Черноморов ( "Слуга народа")
Одесская область
- 134 округ - Олег Колев ( "Слуга народа")
- 136 округ - Александр Горенюк ( "Слуга народа")
- 140 округ - Сергей Колебошин ( "Слуга народа")
- 143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвижение)
Полтавская область
- 146 округ - Юрий Шаповалов (самовыдвижение)
- 147 округ - Олег Кулинич (самовыдвижение)
- 149 округ - Константин Касай ( "Слуга народа")
- 151 округ - Максим Березин ( "Слуга народа")
Ровенская область
- 152 округ - Александр Ковальчук ( "Слуга народа")
- 154 округ - Александр Аликсийчук ( "Слуга народа")
- 155 округ - Виктор Мьялик (самовыдвижение)
Сумская область
- 160 округ - Игорь Молоток (самовыдвижение)
Тернопольская область
- 163 округ - Андрей Богданец ( "Слуга народа")
- 164 округ - Игорь Васильев ( "Слуга народа")
- 165 округ - Иван Чайковский (самовыдвижение)
- 167 округ - Владимир Гевко ( "Слуга народа")
Харьковская область
- 168 округ - Мария Мезенцева ( "Слуга народа")
- 169 округ - Александр Куницкий ( "Слуга народа")
- 170 округ - Андрей Одарченко ( "Слуга народа")
- 172 округ - Юрий Здебский ( "Слуга народа")
- 173 округ - Александр Бакумов ( "Слуга народа")
- 175 округ - Евгений Пивоваров ( "Слуга народа")
- 176 округ - Дмитрий Шенцев ( "Оппозиционный блок")
- 177 округ - Дмитрий Любота ( "Слуга народа")
- 178 округ - Александр Литвинов ( "Слуга народа")
- 181 округ - Дмитрий Микиша ( "Слуга народа")
Хмельницкая область
- 188 округ - Сергей Лабазюк (самовыдвижение)
Черкасская область
- 194 округ - Любовь Шпак ( "Слуга народа")
- 198 округ - Сергей Рудик (самовыдвижение)
- 199 округ - Сергей Нагорняк ( "Слуга народа")
Черновицкая область
- 201 округ - Елена Лис ( "Слуга народа")
- 202 округ - Максим Заремский ( "Слуга народа")
- 203 округ - Георгий Мазурашу ( "Слуга народа")
Напомним, ранее сообщалось, что по результатам обработки 90% протоколов по многомандатному избирательному округу лидирует "Слуга народа" (43,1%) на втором месте - "Оппозиционная платформа - За життя" (12,94%). Пятипроцентный барьер преодолевают также, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Отметим, по результатам голосования за рубежом, где сейчас уже обработано 100% протоколов, победу одержала "Европейская солидарность". Всего на зарубежных участках пятипроцентный барьер преодолели только три партии, кроме уже названной, также "Слуга народа" и "Голос".