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Результаты выборов: стали известны имена первых нардепов-мажоритарщиков


По результатам выборов уже можно назвать пятерых будущих нардепов

Предварительные результаты выборов в Раду свидетельствуют о том, что по состоянию на утро 22 июля известны имена пятерых будущих нардепов, которые одержали победу на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.

По данным ЦИК, по состоянию на 11:30 обработано 100% электронных протоколов в пяти округах: 

Донецкая область

  • 45 округ - Муса Магомедов ("Оппозиционный блок")
  • 48 округ - Максим Ефимов (самовыдвиженец)
  • 51 округ - Александр Ковалев (самовыдвиженец)

Житомирская область 

  • 62 округ - Игорь Герасименко ("Слуга народа")

Закарпатская область 

  • 71 округ - Валерий Лунченко (самовыдвиженец)

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук завила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить по сомнение результаты парламентской кампании, не было.

Отметим, ЦИК обработал уже более 50% электронных протоколов. По их результатам, лидирует "Слуга народа" (42,44%). Далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87% и "Европейская солидарность" - за нее проголосовали 8,65%. Четвертое и пятое место занимают "Батькивщина" с 8,02% и "Голос" (6,39%). Эти пять, по предварительным данным, проходят в Раду девятого созыва.

Отметим, сегодня заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич заявил, что для сопровождения бюллетеней привлекут полицейский спецназ. По его словам, эти меры предосторожности вызваны необходимостью предотвратить возможные провокации.

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