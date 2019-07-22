Результати виборів: стали відомі імена перших нардепів-мажоритарників

Попередні результати виборів до Ради свідчать про те, що станом на ранок 22 липня відомі імена п'ятьох майбутніх нардепів, які здобули перемогу на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.

За даними ЦВК, станом на 11:30 опрацьовано 100% електронних протоколів у п'яти округах.

Донецька область

45 округ - Муса Магомедов ("Опозиційний блок")

48 округ - Максим Єфімов (самовисуванець)

51 округ - Олександр Ковальов (самовисуванець)

Житомирська область

62 округ - Ігор Герасименко ("Слуга народу")

Закарпатська область

71 округ - Валерій Лунченко (самовисуванець)

Нагадаємо, раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук завила, що вибори до Ради 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

Зазначимо, ЦВК опрацювала вже більше 50% електронних протоколів. За їх результатами, лідирує "Слуга народу" (42,44%). Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" - 12,87% і "Європейська солідарність" - за неї проголосували 8,65%. Четверте і п'яте місце займають "Батьківщина" з 8,02% і "Голос" (6,39%). Ці п'ять, за попередніми даними, проходять у Раду дев'ятого скликання.

Відзначимо, сьогодні заступник глави Національної поліції Олександр Фацевіч заявив, що для супроводу бюлетенів залучать поліцейський спецназ. За його словами, ці запобіжні заходи викликані необхідністю запобігти можливим провокаціям.