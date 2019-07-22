Результаты выборов в Раду: кого поддерживают по округам (список)

Как свидетельствуют предварительные результаты выборов в Верховную раду (по данным 59,77% обработанных протоколов в округах), среди мажоритарщиков наибольшей поддержкой пользуются кандидаты от партии "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

Так, по результатам обработки 59,77% протоколов по мажоритарным округам лидируют кандидаты от "Слуги народа" - 127 человек, 49 кандидатов-самовыдвиженцев, от "Оппозиционной платформы - За життя" - 7 кандидатов, от "Оппозиционного блока" - 5, от "Европейской солидарности" по округам поддержали двух кандидатов, от "Голоса" - также двух и от "Батькивщины" - двух, от "Самопомичи", "Свободы" и партии "Белая Церковь вместе" - по одному кандидату.

Отметим, в настоящее время ЦИК продолжает обрабатывать протоколы, поэтому сведения об отдельных кандидатах могут измениться. Вместе с тем, по результатам обработки 100% протоколов в отдельных округах сейчас уже есть 11 победителей. Это три кандидата от "Слуги народа" (Игорь Герасименко, Артем Черноморов и Дмитрий Микиша), шесть самовыдвиженцев (Максим Ефимов, Александр Ковалев, Валерий Лунченко, Игорь Молоток, Юрий Шаповалов и Олег Кулинич), и по одному кандидату от "Оппозиционного блока" (Муса Магомедов) и "Свободы" (Оксана Савчук).

Кандидаты-лидеры по мажоритарным округам:

Напомним, ранее сообщалось, что согласно данным обработки 50,24% протоколов по спискам в парламент проходят 122 кандидата от "Слуги народа", 37 кандидатов от "Оппозиционной платформы - За життя", 25 кандидатов от "Европейской солидарности", 23 - от "Батькивщины" и 18 - от "Голоса".