Результаты выборов: определились еще шесть нардепов-мажоритарщиков

По результатам выборов в Раду проходят еще несколько самовыдвиженцев
По результатам выборов в Раду стали известны имена еще шестерых будущих нардепов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.
По данным ЦИК, по состоянию на 12:50 обработано 100% электронных протоколов еще в нескольких округах:
Сумская область
Полтавская область
Николаевская область
Ивано-Франковская область
Харьковская область
Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области проигрывают все кандидаты, которых накануне выборов поддержали венгерские политики. По данным ЦИК, Василий Брензович, Иосиф Борто и Микло Товт проигрывают оппонентам в одномандатных округах.
Отметим, по ЦИК обработал уже 57% электронных протоколов. На данный момент голоса за партийные списки распределяются следующим образом: "Слуга народа" - 42,47%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,91%, "Европейская солидарность" - 8,60%, "Батькивщина" - 8,02%, партия "Голос" - 6,38%.