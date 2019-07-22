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Результаты выборов: определились еще шесть нардепов-мажоритарщиков

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 13:14
Результаты выборов: определились еще шесть нардепов-мажоритарщиков
Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

По результатам выборов в Раду проходят еще несколько самовыдвиженцев

По результатам выборов в Раду стали известны имена еще шестерых будущих нардепов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.

По данным ЦИК, по состоянию на 12:50 обработано 100% электронных протоколов еще в нескольких округах:

Сумская область

  • 160 округ - Игорь Молоток (самовыдвиженец)

Полтавская область

  • 146 округ - Юрий Шаповалов (самовыдвиженец)
  • 147 округ - Олег Кулинич (самовыдвиженец)

Николаевская область

  • 131 округ - Артем Черноморов ("Слуга народа")

Ивано-Франковская область

  • 83 округ - Оксана Савчук (ВО "Свобода")

Харьковская область

  • 181 округ - Дмитрий Микиша ("Слуга народа")

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области проигрывают все кандидаты, которых накануне выборов поддержали венгерские политики. По данным ЦИК, Василий Брензович, Иосиф Борто и Микло Товт проигрывают оппонентам в одномандатных округах.

Отметим, по ЦИК обработал уже 57% электронных протоколов. На данный момент голоса за партийные списки распределяются следующим образом: "Слуга народа" - 42,47%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,91%, "Европейская солидарность" - 8,60%, "Батькивщина" - 8,02%, партия "Голос" - 6,38%.

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