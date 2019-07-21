Результаты выборов в Раду в Киеве

В Киеве расположено 269 избирательных участков
На парламентских выборах 2019 народных депутатов избирают по партийным спискам и в одномандатных округах. Как голосуют жители столицы, результаты выборов в Киеве по данным экзит-полов и ЦИК - на РБК-Украина.
Голосование в Киеве
Избирательные участки Киева находятся на территории 13 одномандатных округов:
Всего от Киева ЦИК зарегистрировала на парламентские выборы 269 кандидатов-мажоритарщиков. Партии выдвинули 105 кандидатов, еще 159 человек зарегистрировались как самовыдвиженцы.
Регистрация 5 кандидатов была отменена до дня выборов (Т. Новобранец, А. Супруненко, А.Соломаха, В. Боядин - по заявлению об отказе баллотироваться, О. Шарак - в связи с нарушением законодательного требования о достижении кандидатом 21 года на день выборов).
Рейтинги
По данным социологического опроса группы “Рейтинг” от 6-10 июля, наибольший процент поддержки среди жителей центрального региона страны, в т.ч. Киева, имеет партия “Слуга народа” (38% среди тех, кто определился с выбором).
Второе место в предвыборном рейтинге получила “Батькивщина” (9%), за партию “Европейская солидарность” готовы голосовать 8% опрошенных, “Оппозиционная платформа - За життя” набрала 7%, “Украинская стратегия Гройсмана” - 5%. Остальные партии получили менее 5% голосов респондентов.