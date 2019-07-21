Результати виборів у Раду в Києві

У Києві розташовано 269 виборчих дільниць
На парламентських виборах 2019 народних депутатів обирають за партійними списками та в одномандатних округах. Як голосують жителі столиці, результати виборів в Києві за даними екзит-полів та ЦВК - на РБК-Україна.
Виборчі дільниці Києва знаходяться на території 13 одномандатних округів:
Всього від Києва ЦВК зареєструвала на парламентські вибори 269 кандидатів-мажоритарників. Партії висунули 105 кандидатів, ще 159 осіб зареєструвалися як самовисуванці.
Реєстрація 5 кандидатів була скасована до дня виборів (Т. Новобранець, А. Супруненко, А.Соломаха, В. Боядін - за заявою про відмову балотуватися, О. Шарак - у зв'язку з порушенням законодавчої вимоги про досягнення кандидатом 21 року на день виборів) .
За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг" від 6-10 липня, найбільший відсоток підтримки серед жителів центрального регіону країни, в т.ч. Києва, має партія "Слуга народу" (38% серед тих, хто визначився з вибором).
Друге місце в передвиборчому рейтингу отримала "Батьківщина" (9%), за партію "Європейська солідарність" готові голосувати 8% опитаних, "Опозиційна платформа - За життя" набрала 7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5%. Інші партії отримали менше 5% голосів респондентів.