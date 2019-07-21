Результаты выборов в Раду в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве расположено 269 избирательных участков

На парламентских выборах 2019 народных депутатов избирают по партийным спискам и в одномандатных округах. Как голосуют жители столицы, результаты выборов в Киеве по данным экзит-полов и ЦИК - на РБК-Украина.

Голосование в Киеве

Избирательные участки Киева находятся на территории 13 одномандатных округов:

ОИО №211 - Голосеевский р-н, 89 участков, ориентировочно 177 031 избирателей;

ОИО №212 - часть Дарницкого р-на, 90 участков, ориентировочно 189 022 избирателей;

ОИО №213 - часть Деснянского р-на, 80 участков, ориентировочно 166 453 избирателей;

ОИО №214 - часть Днепровского р-на, 81 участок, ориентировочно 163 987 избирателей;

ОИО №215 - часть Деснянского р-на, часть Днепровского р-на, 81 участок, ориентировочно 159 998 избирателей;

ОИО №216 - часть Дарницкого р-на, часть Днепровского р-на, 76 участков, ориентировочно 156 844 избирателей;

ОИО №217 - часть Оболонского р-на, 79 участков, ориентировочно 160 311 избирателей;

ОИО №218 - часть Оболонского р-на, часть Святошинского р-на, 77 участков, ориентировочно 149 809 избирателей;

ОИО №219 - часть Святошинского р-на, 85 участков, ориентировочно 161 922 избирателей;

ОИО №220 - Подольский р-н, 76 участков, ориентировочно 149 731 избирателей;

ОИО №221 - Печерский р-н, часть Соломенского р-на, часть Шевченковского р-на 105 участков, ориентировочно 179 464 избирателей;

ОИО №222 - часть Соломенского р-на, 87 участков, ориентировочно 165 605 избирателей;

ОИО №223 - часть Шевченковского р-на, 102 участка, ориентировочно 168 826 избирателей;

Всего от Киева ЦИК зарегистрировала на парламентские выборы 269 кандидатов-мажоритарщиков. Партии выдвинули 105 кандидатов, еще 159 человек зарегистрировались как самовыдвиженцы.

Регистрация 5 кандидатов была отменена до дня выборов (Т. Новобранец, А. Супруненко, А.Соломаха, В. Боядин - по заявлению об отказе баллотироваться, О. Шарак - в связи с нарушением законодательного требования о достижении кандидатом 21 года на день выборов).

Рейтинги

По данным социологического опроса группы “Рейтинг” от 6-10 июля, наибольший процент поддержки среди жителей центрального региона страны, в т.ч. Киева, имеет партия “Слуга народа” (38% среди тех, кто определился с выбором).

Второе место в предвыборном рейтинге получила “Батькивщина” (9%), за партию “Европейская солидарность” готовы голосовать 8% опрошенных, “Оппозиционная платформа - За життя” набрала 7%, “Украинская стратегия Гройсмана” - 5%. Остальные партии получили менее 5% голосов респондентов.