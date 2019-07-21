Результати виборів у Раду в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві розташовано 269 виборчих дільниць

На парламентських виборах 2019 народних депутатів обирають за партійними списками та в одномандатних округах. Як голосують жителі столиці, результати виборів в Києві за даними екзит-полів та ЦВК - на РБК-Україна.

Голосування в Києві

Виборчі дільниці Києва знаходяться на території 13 одномандатних округів:

ОВО №211 - Голосіївський р-н, 89 дільниць, орієнтовно 177 031 виборців;

ОВО №212 - частина Дарницького р-ну, 90 дільниць, орієнтовно 189 022 виборців;

ОВО №213 - частина Деснянського р-ну, 80 дільниць, орієнтовно 166 453 виборців;

ОВО №214 - частина Дніпровського р-ну, 81 дільниця, орієнтовно 163 987 виборців;

ОВО №215 - частина Деснянського р-ну, частина Дніпровського р-ну, 81 дільниця, орієнтовно 159 998 виборців;

ОВО №216 - частина Дарницького р-ну, частина Дніпровського р-ну, 76 дільниць, орієнтовно 156 844 виборців;

ОВО №217 - частина Оболонського р-ну, 79 дільниць, орієнтовно 160 311 виборців;

ОВО №218 - частина Оболонського р-ну, частина Святошинського р-ну, 77 дільниць, орієнтовно 149 809 виборців;

ОВО №219 - частина Святошинського р-ну, 85 дільниць, орієнтовно 161 922 виборців;

ОВО №220 - Подільський р-н, 76 дільниць, орієнтовно 149 731 виборців;

ОВО №221 - Печерський р-н, частина Солом'янського р-ну, частина Шевченківського р-ну 105 дільниць, орієнтовно 179 464 виборців;

ОВО №222 - частина Солом'янського р-ну, 87 дільниць, орієнтовно 165 605 виборців;

ОВО №223 - частина Шевченківського р-ну, 102 дільниці, орієнтовно 168 826 виборців;

Всього від Києва ЦВК зареєструвала на парламентські вибори 269 кандидатів-мажоритарників. Партії висунули 105 кандидатів, ще 159 осіб зареєструвалися як самовисуванці.

Реєстрація 5 кандидатів була скасована до дня виборів (Т. Новобранець, А. Супруненко, А.Соломаха, В. Боядін - за заявою про відмову балотуватися, О. Шарак - у зв'язку з порушенням законодавчої вимоги про досягнення кандидатом 21 року на день виборів) .

Рейтинги

За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг" від 6-10 липня, найбільший відсоток підтримки серед жителів центрального регіону країни, в т.ч. Києва, має партія "Слуга народу" (38% серед тих, хто визначився з вибором).

Друге місце в передвиборчому рейтингу отримала "Батьківщина" (9%), за партію "Європейська солідарність" готові голосувати 8% опитаних, "Опозиційна платформа - За життя" набрала 7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5%. Інші партії отримали менше 5% голосів респондентів.