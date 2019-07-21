Результаты выборов в Раду в Харькове, Одессе и Днепре

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Данные о голосовании на выборах в Раду по регионам

Внеочередные парламентские выборы в Украине были назначены на 21 июля. Результаты голосования в регионах, данные экзит-полов и официальная информация от ЦИК об итогах выборов в Раду 2019 - в материале РБК-Украина.

Результаты выборов в Харькове

Голосование в Харькове организовано в 7 одномандатных избирательных округах:

ОИО №168 - Шевченковский р-н, 88 участков, ориентировочно 157 632 избирателей;

ОИО №169 - Киевский р-н, часть Московского р-на, 98 участков, ориентировочно 156 315 избирателей;

ОИО №170 - часть Московского р-на, 82 участка, ориентировочно 151 933 избирателей;

ОИО №171 - Немышлянский р-н, часть Индустриального р-на, 84 участка, ориентировочно 148 578 избирателей;

ОИО №172 - часть Индустриального р-на, 79 участков, ориентировочно 150 971 избирателей;

ОИО №173 - Основянский р-н, часть Слободского р-на, 79 участков, ориентировочно 142 051 избирателей;

ОИО №174 - Новобаварский р-н, Холодногорский р-н, 94 участка, ориентировочно 152 712 избирателей;

По данным социологического опроса группы “Рейтинг” от 6-10 июля, наибольший процент поддержки среди жителей восточного региона страны получила партия “Слуга народа” (38% среди тех, кто определился с выбором).

За “Оппозиционную платформу - За життя” готовы были голосовать 26% респондентов, “Оппозиционный блок” поддерживают 7%, а партию “Европейская солидарность” - 5%. Остальные политсилы набрали менее 5% голосов опрошенных.

Результаты выборов в Днепре

Избирательные участки в Днепре расположены в пределах 6 одномандатных избирательных округов:

ОИО №24 - Индустриальный р-н, часть Самарского р-на 86 участков, ориентировочно 151 231 избирателей;

ОИО №25 - Чечеловский р-н, часть Амур-Нижнеднепровского р-на, 83 участка, ориентировочно 141 607 избирателей;

ОИО №26 - Шевченковский р-н, часть Центрального р-на, 74 участка, ориентировочно 136 054 избирателей;

ОИО №27 - Соборный р-н, часть Самарского р-на, 87 участков, ориентировочно 134 212 избирателей;

ОИО №28 - Новокодакский р-н, часть Амур-Нижнеднепровского р-на, 78 участков, ориентировочно 141 166 избирателей;

ОИО №29 - часть Амур-Нижнеднепровского р-на, 28 участков.

В исследовании Социологической группы “Рейтинг”, проведенном 6-10 июля, в регионе лидирует партия “Слуга народа” (52%), второе место в рейтинге электоральных симпатий у “Оппозиционной платформы - За життя” (14%). Тройку лидеров замыкает “Оппозиционный блок” (5%).

За партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы голосовать 4% опрошенных, “Голос” Святослава Вакарчука поддерживают 3% респондентов. Остальные политсилы набрали меньше 3% голосов опрошенных.

Результаты выборов в Одессе

Парламентские выборы в Одессе организованы на участках в 5 одномандатных избирательных округах:

ОИО №133 - Киевский р-н, 85 участков, ориентировочно 169 564 избирателей;

ОИО №134 - часть Малиновского р-на, 86 участков, ориентировочно 169 999 избирателей;

ОИО №135 - Приморский р-н, 99 участков, ориентировочно 178 217 избирателей;

ОИО №136 - часть Малиновского р-на, часть Суворовского р-на, 90 участков, ориентировочно 177 424 избирателей;

ОИО №139 - часть Суворовского р-на, 8 участков;

По данным опроса группы “Рейтинг” в регионах Украины от 6-10 июля, наибольший процент поддержки среди жителей Юга получила партия “Слуга народа” (52% среди тех, кто определился с выбором).

За “Оппозиционную платформу - За життя” готовы были голосовать 14% респондентов, “Оппозиционный блок” поддерживают 5%, “Европейскую солидарность” - 4%, партию “Голос” - 3%, “Батькивщину”, “Силу и честь”, “Радикальную партию”, “Партию Шария” - по 2% опрошенных. Остальные партии получили 1% и менее голосов.