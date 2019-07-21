Результаты выборов в Раду 2019: когда будут первые данные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК должен обнародовать результаты голосования до 5 августа

Первые результаты выборов в Верховную раду 2019 ожидаются завтра утром, 22 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

Как известно, завтра утром, в 10:00, глава ЦИК Татьяна Слипачук проведет пресс-конференцию, на которой сообщит предварительные итоги голосования на внеочередных выборах в Раду. Как ожидается, это будет информация по состоянию на 9 утра 22 июля.

Отметим, подсчет голосов начнется сразу после закрытия всех избирательных участков - после 20:00 21 июля. Сегодня вечером социологи сообщат данные экзит-полов - результаты опросов избирателей на выходе из избирательных учасков, которые проводятся анонимно.

Согласно календарю выборов, составленого Центризбиркомом, официальные результаты выборов в Раду ЦИК должен обнародовать не позднее, чем 5 августа.

Напомним, ранее спикер Верховной рады восьмого созыва Андрей Парубий заявлял, что на установление результатов выборов в Раду законом предусмотрено две недели. После обнародования официальных результатов Парубий намерен инициировать создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Верховной рады. По его словам, это может состояться в конце августа - начале сентября.

Отметим, как писало РБК-Украина, глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская не исключает, что подсчет голосов на выборах в Раду может затянуться

"Вопрос не в количестве бюллетеней, вопрос в том, что когда включится процесс подсчета по мажоритарной составляющей - мы все увидим, что кое-где это будет длиться несколько суток", - заявляла Айвазовская.