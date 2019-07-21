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Результати виборів у Раду 2019: коли будуть перші дані

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 15:57
Результати виборів у Раду 2019: коли будуть перші дані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК має оприлюднити результати голосування до 5 серпня

Перші результати виборів у Верховну раду 2019 очікуються завтра вранці, 22 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як відомо, завтра вранці, о 10:00, глава ЦВК Тетяна Сліпачук проведе прес-конференцію, на якій повідомить попередні підсумки голосування на позачергових виборах в Раду. Як очікується, це буде інформація станом на 9 ранку 22 липня.

Зазначимо, підрахунок голосів почнеться відразу після закриття всіх виборчих дільниць - після 20:00 21 липня. Сьогодні ввечері соціологи повідомлять дані екзит-полів - результати опитувань виборців на виході з виборчих дільниць, які проводяться анонімно.

Згідно з календарем виборів, складеного Центрвиборчкомом, офіційні результати виборів у Раду ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 5 серпня.

Результати виборів у Раду 2019: коли будуть перші дані

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради восьмого скликання Андрій Парубій заявляв, що на встановлення результатів виборів в Раду законом передбачено два тижні. Після оприлюднення офіційних результатів Парубій має намір ініціювати створення робочих груп з підготовки першого засідання нової Верховної ради. За його словами, це може відбутися в кінці серпня - на початку вересня.

Відзначимо, як писало РБК-Украина, голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська не виключає, що підрахунок голосів на виборах у Раду може затягнутися

"Питання не в кількості бюлетенів, питання в тому, що коли включиться процес підрахунку голосів за мажоритарною складовою, - ми всі побачимо, що подекуди це буде тривати кілька діб", - заявила Айвазовська.

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