Экзит-полы выборов в Раду 2019: когда будут первые результаты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экзит-полы на выборах в Раду будут обнародованы после 20:00

Результаты экзит-полов выборов в Верховную раду 2019 будут опубликованы сразу после закрытия избирательных участков - после 20:00, сообщает РБК-Украина.

На выборах в Раду ожидается три экзит-пола: Национальный экзит-пол, а также проведенные телеканалом "112 Украина" и ТСН.

Национальный экзит-пол

Национальный экзит-пол проведут Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. В 19:45 социологи проведут пресс-конференцию, на которой будут обнародованы результаты по состоянию на 18.00, окончательные данные экзит-пола, по состоянию на 20:00, будет обнародован в 23:00.

Экзит-пол "112 Украина"

Экзит-пол для телеканала "112 Украна" проводят украинский центр "Социальный мониторинг" совместно с австрийским Институтом социсследований SORA. Как ожидается, данные опросов будут обнародованы после закрытия избирательных участков.

Экзитпол ТСН

Результаты экзит-полов можно обнародовать только после закрытия избирательных участнов. Таким образом, данные опроса ТСН ожидаются в 20:00.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду Украины. В выборах принимают участие 22 партии, которые подали в Центризбирком списки своих кандидатов. Кроме того, голосование проходит по мажоритарной системе - свои кандидатуры подали как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы.

Отметим, на данный момент голосовани продолжается. По состоянию на 12:00 явка на выборах в Раду составляет около 20%.