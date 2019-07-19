В "Опоре" прогнозируют, что подсчет голосов на выборах в Раду затянется

Фото: Ольга Айвазовская (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отмечается, что кое-где подсчет голосов будет длиться несколько суток

В Гражданской сети "Опора" прогнозируют, что подсчет голосов на выборах в Раду затянется. Об этом председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Айвазовская отметила, что подсчет голосов на парламентских выборах будет длительный, в отличие от президентских выборов

"Всем нам нужно запастись терпением, так как подсчет будет длительный, в отличие от президентских выборов. Вопрос не в количестве бюллетеней, вопрос в том, что когда включится процесс подсчета по мажоритарной составляющей - мы все увидим, что кое-где это будет длиться несколько суток. И окружные избирательные комиссии, это ключевой момент, получение избирательной документации, прием протоколов и подведение итогов в рамках округа, чтобы ЦИК признал результаты и объявил их официально", - отметила Айвазовская.

Как сообщалось, "Опора" прогнозирует трудности при подсчете голосов на внеочередных выборах в Верховную раду в 51 одномандатном избирательном округе.

Напомним, предварительные результаты парламентских выборов 2019 на основании экзит полов появятся уже 21 июля после закрытия избирательных участков. Официальные данные ЦИК объявит не позже 5 августа.