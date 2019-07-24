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Результаты выборов в Раду: осталось определить победителей менее 20 округов

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 17:58
Результаты выборов в Раду: осталось определить победителей менее 20 округов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уже определены победители на 182 округах

Согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, победители не определены еще в 17 округах из 199. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

На данный момент обработка протоколов продолжается в Донецкой (49 и 52 округа), Житомирской (66 округ), Закарпатской (70 округ), Ивано-Франковской (86 округ), Киевской (95,96, 98 округа), Кировоградской (100 округ), Луганской (107 округ), Львовской (125 округ), Николаевской (127 округ), Полтавской (148 округ), Черкасской (195 округ), Черновицкой (204 округ), Черниговской (206, 207 округа) областях.

Лидеры на округах

  • 49 - Валерий Гнатенко от ОПЗЖ (38,07%) и Борис Колесников от "Оппоблока" (32,50%).
  • 52 - Евгений Яковенко от "Батькивщины" (29,17%) и Олег Погодин от ОПЗЖ (26,54%).
  • 66 - Татьяна Грищенко от "Слуги народа" (28,75%) и самовыдвиженец Виталий Журавский (20,41%).
  • 70 - Михаил Лаба от "Слуги народа" (26,42%) и Иван Дрогобецкий от ОПЗЖ (18,17%).
  • 86 - Александр Матусевич от "Слуги народа" (27,93%) и самовыдвиженец Анатолий Дырив (26,84%).
  • 95 - Александр Горобец от "Слуги народа" (29,93%) и самовыдвиженец Владимир Карплюк (21,51%).
  • 96 - Ольга Василевская-Смаглюк от "Слуги народа" (41,74%) и самовыдвиженец Ярослав Москаленко (18,14%).
  • 98 - Сергей Бунин от "Слуги народа" (42,22%) и самовыдвиженец Сергей Мищенко (21,06%).
  • 100 - Игорь Мурдий от "Слуги народа" (43,50%) и самовыдвиженец Станислав Березкин (16,60%).
  • 107 - самовыдвиженец Александр Сухов (28,95%) и Александр Сорокин от "Слуги народа" (18,66%).
  • 125 - самовыдвиженец Андрей Лопушанский (23,43%) и самовыдвиженец Юрий Доскич (18,49%).
  • 127 - Александр Пасичный от "Слуги народа" (38,09%) и самовыдвиженец Игорь Дятлов (17,40%).
  • 148 - Анастасия Ляшенко от "Слуги народа" (25,92%) и самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров (21,02%).
  • 195 - Олег Арсенюк от "Слуги народа" (41,17%) и самовыдвиженец Евгений Курбет (26,86%).
  • 204 - Валерий Божик от "Слуги народа" (50,97%) и самовыдвиженец Максим Бурбак (22,39%).
  • 206 - Антон Поляков от "Слуги народа" (33,15%) и самовыдвиженец Максим Микитась (22,23%).
  • 207 - Максим Зуев от "Слуги народа" (25,34%) и самовыдвиженец Игорь Рыбаков (24,80%). 

Отметим, ранее сообщалось о 177 мажоритарщиках-победителях. На данный момент к числу победителей присоединились также:

  • Анатолий Драбовский ("Слуга народа", 12 округ Винницкой области);
  • Сергей Демченко ("Слуга народа", 29 округ Днепропетровской области);
  • Павел Бакунец ("Самопомич", 122 округ Львовской области);
  • Игорь Васильковский ("Слуга народа", 139 округ Одесской области);
  • Александр Ткаченко ("Слуга народа", 141 округ Одесской области);

Таким образом, на данный момент определены победители в 182 мажоритарных округах.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным результатам, в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

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