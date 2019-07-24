Результаты выборов: определились еще более 10 нардепов-мажоритарщиков

Партия "Слуга народа" получила еще восемь мандатов
По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины определились победители еще в 14 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,58% протоколов.
По информации ЦИК, 100% протоколов обработаны на следующих округах:
Винницкая область
Донецкая область
Житомирская область
Киевская область
Луганская область
Львовская область
Полтавская область
Сумская область
Хмельницкая область
Черниговская область
Среди этих победителей восемь человек представляют партию "Слуга народа", двое - партию "Оппозиционная платформа - За життя", один - партию "Батькивщина", один - "Оппозиционный блок" и двое самовыдвиженцы.
Таким образом, известны победители уже на 177 округах из 199. На данный момент партия "Слуга народа" получает 113 мандатов по мажоритарным округам, "Оппозиционная платформа - За життя" - 5, "Голос" - 3, "Европейская солидарность" - 2, "Батькивщина" - 1.
Кроме того, в Раду проходят 44 самовыдвиженца, 6 депутатов от партии "Оппозиционный блок", по одному от "Свободы", партий "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".
Как сообщало РБК-Украина, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.
Отметим, по мажоритарным округам избирают 199 народных депутатов, по партийным спискам в Верховную раду проходят 225 нардепов