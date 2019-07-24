Результати виборів: визначилися ще більше 10 нардепів-мажоритарників

Партія "Слуга народу" отримала ще вісім мандатів
За попередніми результатами виборів у Верховну раду України визначилися переможці ще в 14 мажоритарних округах. Про це свідчать дані Центральній виборчій комісії після обробки 99,58% протоколів.
За інформацією ЦВК, 100% протоколів опрацьовані на наступних округах:
Вінницька область
Донецька область
Житомирська область
Київська область
Луганська область
Львівська область
Дніпропетровська область
Сумська область
Хмельницька область
Чернігівська область
Серед цих переможців вісім чоловік представляють партію "Слуга народу", двоє - партію "Опозиційна платформа - За життя", один - партію "Батьківщина", один - "Опозиційний блок" та двоє самовисуванців
Таким чином, відомі переможці вже на 177 округах з 199. На даний момент партія "Слуга народу" отримує 113 мандатів за мажоритарними округами, "Опозиційна платформа - За життя" - 5, "Голос" - 3, "Європейська солідарність" - 2, "Батьківщина" - 1.
Крім того, в Раду проходять 44 самовисуванців, 6 депутатів від партії "Опозиційний блок", по одному від "Свободи", партій "Біла Церква разом" і "Єдиний центр".
Як повідомляло РБК-Україна, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать про те, що в Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.
Зазначимо, за мажоритарними округами обирають 199 народних депутатів, за партійними списками до Верховної ради проходять 225 нардепів.