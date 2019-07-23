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Результаты выборов: известны имена более 80 нардепов-мажоритарщиков


Предварительные результаты выборов в Раду установлены уже в 83 мажоритарных округах

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины определены победители уже в 83 мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа". Так, из 83 определенных победителей 22 кандидата - самовыдвиженцы, 4 представителя "Оппозиционного блока" и по одному кандидату от "Голоса", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Свободы" и партии "Единый Центр", остальные кандидаты - от "Слуги народа".

Пока только в Донецкой, Закарпатской и Хмельницкой областях нет кандидатов-победителей от "Слуги народа". Сейчас подсчет голосов продолжается.

Отметим, всего ЦИК уже обработал 93,29% протоколов по мажоритарным округам. По многомандатному избирательному округу ЦИК уже обработал 93,29% протоколов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду в Украине состоялись 21 июля, после закрытия избирательных участков ЦИК перешел к подсчету голосов. В общем у ЦИК есть две недели на подсчет, результаты голосования должны быть обнародованы до 5 августа.

Победители по округам

Киев

  • 212 округ - Максим Перебийнис ( "Слуга народа")
  • 213 округ - Артем Дубнов ( "Слуга народа")
  • 215 округ - Богдан Яременко ( "Слуга народа")
  • 216 округ - Леся Забуранная ( "Слуга народа")
  • 217 округ - Марьяна Безуглая ( "Слуга народа")
  • 218 округ - Дмитрий Гурин ( "Слуга народа")
  • 219 округ - Николай Тищенко ( "Слуга народа")
  • 221 округ - Анна Пуртова ( "Слуга народа")
  • 222 округ - Роман Грищук ( "Слуга народа")

Винницкая область

  • 14 округ - Ирина Борзова ( "Слуга народа")
  • 16 округ - Геннадий Вацак (самовыдвижение)

Волынская область

  • 20 округ - Вячеслав Рублов ( "Слуга народа")
  • 22 округ - Игорь Палица (самовыдвижение)

Днепропетровская область

  • 26 округ - Кирилл Нестеренко ( "Слуга народа")
  • 28 округ - Юрий Мисягин ( "Слуга народа")
  • 30 округ - Анна Лычман ( "Слуга народа")
  • 31 округ - Владимир Захарченко ( "Слуга народа")
  • 36 округ - Роман Каптелов ( "Слуга народа")
  • 37 округ - Дмитрий Шпенов (самовыдвижение)
  • 38 округ - Владислав Бородин ("Слуга народа")

Донецкая область

  • 45 округ - Муса Магомедов ( "Оппозиционный блок")
  • 46 округ - Федор Христенко ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
  • 48 округ - Максим Ефимов (самовыдвижение)
  • 51 округ - Александр Ковалев (самовыдвижение)
  • 57 округ - Вадим Новинский ( "Оппозиционный блок")
  • 58 округ - Сергей Магера ( "Оппозиционный блок")
  • 60 округ - Дмитрий Лубинец (самовыдвижение)

Житомирская область

  • 62 округ - Игорь Герасименко ( "Слуга народа")
  • 63 округ - Богдан Кицак ( "Слуга народа")

Закарпатьска область

  • 68 округ - Роберт Хорват (самовыдвижение)
  • 69 округ - Виктор Балога (партия Единый Центр)
  • 71 округ - Валерий Лунченко (самовыдвижение)
  • 72 округ - Василий Петевка (самовыдвижение)

Запорожская область

  • 74 округ - Геннадий Касай ( "Слуга народа")
  • 75 округ - Роман Соха ( "Слуга народа")
  • 76 округ - Евгений Шевченко ( "Слуга народа")
  • 77 округ - Сергей Штепа ( "Слуга народа")
  • 79 округ - Юлия Яцык ( "Слуга народа")
  • 80 округ - Сергей Минько (самовыдвижение)

Ивано-Франковская область

  • 83 округ - Оксана Савчук ( "Свобода")
  • 85 округ - Эдуард Прощук ( "Слуга народа")
  • 88 округ - Андрей Иванчук (самовыдвижение)

Киевская область

  • 91 округ - Олег Дунда ( "Слуга народа")

Кировоградская область

  • 99 округ - Александр Дануца ( "Слуга народа")
  • 103 округ - Олег Варонько ( "Слуга народа")

Луганская область

  • 106 округ - Алексей Кузнецов ( "Слуга народа")
  • 112 округ - Сергей Вельможный (самовыдвижение)

Львовская область

  • 117 округ - Ярослав Рущишин ( "Голос")
  • 120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвижение)
  • 124 округ - Юрий Камельчук ( "Слуга народа")

Николаевская область

  • 131 округ - Артем Черноморов ( "Слуга народа")

Одесская область

  • 134 округ - Олег Колев ( "Слуга народа")
  • 136 округ - Александр Горенюк ( "Слуга народа")
  • 140 округ - Сергей Колебошин ( "Слуга народа")
  • 143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвижение)

Полтавская область

  • 146 округ - Юрий Шаповалов (самовыдвижение)
  • 147 округ - Олег Кулинич (самовыдвижение)
  • 149 округ - Константин Касай ( "Слуга народа")
  • 151 округ - Максим Березин ( "Слуга народа")

Ровенская область

  • 152 округ - Александр Ковальчук ( "Слуга народа")
  • 154 округ - Александр Аликсийчук ( "Слуга народа")
  • 155 округ - Виктор Мьялик (самовыдвижение)

Сумская область

  • 160 округ - Игорь Молоток (самовыдвижение)

Тернопольская область

  • 163 округ - Андрей Богданец ( "Слуга народа")
  • 164 округ - Игорь Васильев ( "Слуга народа")
  • 165 округ - Иван Чайковский (самовыдвижение)
  • 167 округ - Владимир Гевко ( "Слуга народа")

Харьковская область

  • 168 округ - Мария Мезенцева ( "Слуга народа")
  • 169 округ - Александр Куницкий ( "Слуга народа")
  • 170 округ - Андрей Одарченко ( "Слуга народа")
  • 172 округ - Юрий Здебский ( "Слуга народа")
  • 173 округ - Александр Бакумов ( "Слуга народа")
  • 175 округ - Евгений Пивоваров ( "Слуга народа")
  • 176 округ - Дмитрий Шенцев ( "Оппозиционный блок")
  • 177 округ - Дмитрий Любота ( "Слуга народа")
  • 178 округ - Александр Литвинов ( "Слуга народа")
  • 181 округ - Дмитрий Микиша ( "Слуга народа")

Хмельницкая область

  • 188 округ - Сергей Лабазюк (самовыдвижение)

Черкасская область

  • 194 округ - Любовь Шпак ( "Слуга народа")
  • 198 округ - Сергей Рудик (самовыдвижение)
  • 199 округ - Сергей Нагорняк ( "Слуга народа")

Черновицкая область

  • 201 округ - Елена Лис ( "Слуга народа")
  • 202 округ - Максим Заремский ( "Слуга народа")
  • 203 округ - Георгий Мазурашу ( "Слуга народа")

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам обработки 90% протоколов по многомандатному избирательному округу лидирует "Слуга народа" (43,1%) на втором месте - "Оппозиционная платформа - За життя" (12,94%). Пятипроцентный барьер преодолевают также, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Отметим, по результатам голосования за рубежом, где сейчас уже обработано 100% протоколов, победу одержала "Европейская солидарность". Всего на зарубежных участках пятипроцентный барьер преодолели только три партии, кроме уже названной, также "Слуга народа" и "Голос".

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